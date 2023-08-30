Adalet Bakanı Tunç'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de devletimizin bekasına, milletimizin huzur ve refahına kast eden, ülkemizin istikbaline göz diken her kim olursa olsun asla emellerine ulaşamayacaktır. Bu inanç ve kararlılıkla 30 Ağustos Zaferimizin 101. yıl dönümünü coşkuyla kutluyorum. Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, istiklal kahramanlarımızı, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yad ediyorum."