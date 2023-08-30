Adalet Bakanı Tunç'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Bu zaferin, vatanı, bayrağı, istiklali ve bağımsızlığı, şartlar ne olursa olsun canları pahasına koruyup, kollayacaklarının tüm dünyaya ilanı olduğuna vurgu yapan Bakan Tunç mesajında, "30 Ağustos 1922'de kahraman ecdadımız, ülkemizi parçalamak, geleceğimizi karartmak, Anadolu topraklarındaki varlığımızı ortadan kaldırmak niyetinde olan işgalci güçleri bu topraklardan çıkarmış, Anadolu topraklarının değişmez vatanımız olduğunu tüm dünyaya göstermiştir." ifadelerine yer verdi.
Tunç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 1919'da Samsun'da başlayan kurtuluş mücadelesinin son halkası olan bu zaferle Türkiye Cumhuriyeti'nin doğduğunu aktararak, şunları kaydetti: