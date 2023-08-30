Siyasilerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümüne erişmenin haklı onurunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.
30 Ağustos zaferini kutlayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:
- "30 Ağustos vatanı, bayrağı, istikbali, ezanı için hiç düşünmeden 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyen ecdadımızın kahramanlık destanı, bağımsızlık nişanesidir. 30 Ağustos bizler için vatan aşkıyla yeniden doğuşun, bu topraklarda ebediyen özgürce varoluşun günüdür. Allah'a hamdolsun ki tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen milletimizin bir asır önce tüm dünyaya gösterdiği bu onurlu duruş, bugün 'Güçlü ve Büyük Türkiye' yolundaki yegane dayanağımız ve ilham kaynağımızdır. Bu gurur gününde, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve ezelden ebede bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum."
Adalet Bakanı Tunç: Türkiye Yüzyılı hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz
- Bu zaferin, vatanı, bayrağı, istiklali ve bağımsızlığı, şartlar ne olursa olsun canları pahasına koruyup, kollayacaklarının tüm dünyaya ilanı olduğuna vurgu yapan Bakan Tunç mesajında,"30 Ağustos 1922'de kahraman ecdadımız, ülkemizi parçalamak, geleceğimizi karartmak, Anadolu topraklarındaki varlığımızı ortadan kaldırmak niyetinde olan işgalci güçleri bu topraklardan çıkarmış, Anadolu topraklarının değişmez vatanımız olduğunu tüm dünyaya göstermiştir"ifadelerine yer verdi.
Tunç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 1919'da Samsun'da başlayan kurtuluş mücadelesinin son halkası olan bu zaferle Türkiye Cumhuriyeti'nin doğduğunu aktararak, şunları kaydetti:
Bakan Yerlikaya: Vatan toprağımızın dört bir köşesinde büyük bir kıvançla kutluyoruz
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bundan 101 yıl önce, 26 Ağustos sabahı, 05.30'da Mustafa Kemal Paşa, Kocatepe sırtlarında tarihe geçen emrini verdi ve gecenin karanlığı top sesleriyle yankılandı. Anadolu bütün imkansızlıklara rağmen, milletimizin kanından kan, canından can katarak ortaya koyduğu emsalsiz bir kurtuluş mücadelesine tanık oldu Esaret zincirlerini kırdığımız bu büyük zaferi Diyarbakır’dan Trabzon’a, Ardahan’dan Edirne’ye kadar vatan toprağımızın dört bir köşesinde büyük bir kıvançla kutluyoruz Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna şehit düşen Mehmetçiklerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."
Bakan Ersoy: Günümüze yansıyan nadir görüntüler
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Yıl 1922... Büyük Zafer’in hemen ardından TBMM'de yaşanan zafer coşkusu... Aziz milletimizin büyük zaferi sonrasında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisine ziyaretinden günümüze yansıyan nadir görüntüleri paylaşıyoruz. Şanlı tarihimizden belge niteliğindeki bu görüntüleri Sinema Genel Müdürlüğümüz dijital ortama aktardı."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Candan Ötedir Vatan" diyenlerin zaferi; 30 Ağustos Kutlu Olsun!
Bakan Fidan:30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Zafer Bayramımızın 101. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna şehadete eren tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yâd ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!"