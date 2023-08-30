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Siyasilerden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

30 Ağustos Zafer Bayramı Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümünde coşkuyla kutlanıyor. Türk siyasetinin önemli isimleri de bu önemli günde anlamlı mesajlar paylaştı.

10:18 . 30/08/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümüne erişmenin haklı onurunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

30 Ağustos zaferini kutlayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

  • "30 Ağustos vatanı, bayrağı, istikbali, ezanı için hiç düşünmeden 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyen ecdadımızın kahramanlık destanı, bağımsızlık nişanesidir. 30 Ağustos bizler için vatan aşkıyla yeniden doğuşun, bu topraklarda ebediyen özgürce varoluşun günüdür. Allah'a hamdolsun ki tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen milletimizin bir asır önce tüm dünyaya gösterdiği bu onurlu duruş, bugün 'Güçlü ve Büyük Türkiye' yolundaki yegane dayanağımız ve ilham kaynağımızdır. Bu gurur gününde, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve ezelden ebede bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum."

Adalet Bakanı Tunç: Türkiye Yüzyılı hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz

Adalet Bakanı
Yılmaz Tunç
, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin, istiklal mücadelesinin başarıyla sonuçlandığı tarihi bir zafer olduğunu belirtti.
  • Bu zaferin, vatanı, bayrağı, istiklali ve bağımsızlığı, şartlar ne olursa olsun canları pahasına koruyup, kollayacaklarının tüm dünyaya ilanı olduğuna vurgu yapan Bakan Tunç mesajında,
    "30 Ağustos 1922'de kahraman ecdadımız, ülkemizi parçalamak, geleceğimizi karartmak, Anadolu topraklarındaki varlığımızı ortadan kaldırmak niyetinde olan işgalci güçleri bu topraklardan çıkarmış, Anadolu topraklarının değişmez vatanımız olduğunu tüm dünyaya göstermiştir"
    ifadelerine yer verdi.

Tunç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 1919'da Samsun'da başlayan kurtuluş mücadelesinin son halkası olan bu zaferle Türkiye Cumhuriyeti'nin doğduğunu aktararak, şunları kaydetti:


"Kahraman ecdadımızın bir asır önceki destansı mücadelesinden güç ve ilham alarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde vatanımızı, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi her türlü tehdide karşı azim ve kararlılıkla korumaya, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmaya devam ediyor, Türkiye Yüzyılı hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.
Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de devletimizin bekasına, milletimizin huzur ve refahına kast eden, ülkemizin istikbaline göz diken her kim olursa olsun asla emellerine ulaşamayacaktır. Bu inanç ve kararlılıkla 30 Ağustos Zaferimizin 101. yıl dönümünü coşkuyla kutluyorum. Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, istiklal kahramanlarımızı, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yad ediyorum."

Bakan Yerlikaya: Vatan toprağımızın dört bir köşesinde büyük bir kıvançla kutluyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bundan 101 yıl önce, 26 Ağustos sabahı, 05.30'da Mustafa Kemal Paşa, Kocatepe sırtlarında tarihe geçen emrini verdi ve gecenin karanlığı top sesleriyle yankılandı. Anadolu bütün imkansızlıklara rağmen, milletimizin kanından kan, canından can katarak ortaya koyduğu emsalsiz bir kurtuluş mücadelesine tanık oldu Esaret zincirlerini kırdığımız bu büyük zaferi Diyarbakır’dan Trabzon’a, Ardahan’dan Edirne’ye kadar vatan toprağımızın dört bir köşesinde büyük bir kıvançla kutluyoruz Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna şehit düşen Mehmetçiklerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."


Bakan Ersoy: Günümüze yansıyan nadir görüntüler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Yıl 1922... Büyük Zafer’in hemen ardından TBMM'de yaşanan zafer coşkusu... Aziz milletimizin büyük zaferi sonrasında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisine ziyaretinden günümüze yansıyan nadir görüntüleri paylaşıyoruz. Şanlı tarihimizden belge niteliğindeki bu görüntüleri Sinema Genel Müdürlüğümüz dijital ortama aktardı."


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Candan Ötedir Vatan" diyenlerin zaferi; 30 Ağustos Kutlu Olsun!



Bakan Fidan:30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Zafer Bayramımızın 101. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna şehadete eren tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yâd ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!"


Bakan Koca: Her günkü ruhun bayramı bugün

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
"Her günkü ruhun bayramı bugün. 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 101. Yıl Dönümündeyiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, zaferin ve bugünün tüm mimarlarını saygı ve rahmetle anıyoruz. Milletçe bayramımız kutlu olsun."

Bakan Tekin: Zziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla yâd ediyorum

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:
Bir asır önce esaret ve özgürlük arasında bir tercihle sınanan aziz milletimiz, özünde var olan vatan sevgisi, kahramanlık ve tam bağımsızlığa olan inancıyla millî mukadderatını hürriyetle taçlandırmış, en zor şartlar altında dahi istiklal ve istikbalini korumayı şiar edinerek bu kadim toprakların vatan olarak kalmasında muvaffak olmuştur. Bu mukaddes günde 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla yâd ediyorum.



#30 Ağustos Zafer Bayramı
#Yılmaz Tunç
#Numan Kurtulmuş
1 saat önce
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