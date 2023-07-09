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Adalet Bakanı Tunç'tan selden etkilenen illerdeki vatandaşlara geçmiş olsun mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışın ardından taşkınlardan etkilenen vatandaşlara sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı. Bakan Tunç paylaşımında, sel felaketinden etkilenen Ordu, Giresun, Samsun, Tokat, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve çevre illerdeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

17:32 . 9/07/2023 Pazar
AA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sel felaketinden etkilenen Ordu, Giresun, Samsun, Tokat, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve çevre illerdeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz bölgemizde etkili olan yoğun yağışlar neticesinde, Ordu, Giresun, Samsun,Tokat, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve çevre illerimizin şehir merkezi ile ilçe ve beldelerinde meydana gelen taşkınlardan etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD koordinesinde, devletimizin ilgili kurumları ve belediyelerimiz, kriz merkezleri bünyesinde teyakkuz halinde çalışmalarına devam etmektedir. Rabb'im her türlü afetten bizleri muhafaza etsin." ifadesini kullandı.



Karadeniz'i sağanak vurdu: Samsun'da sel sularına kapılan engelli kadın hayatını kaybetti
Karadeniz'i sağanak vurdu: Samsun'da sel sularına kapılan engelli kadın hayatını kaybetti

Ordu, Samsun, Giresun, Tokat ve Düzce'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ordu'da dün gece etkili olan sel ve heyelan nedeniyle iş makinesi ve araçlar toprak altında kaldı. Ev ve iş yerlerini su basarken, bazı yollar ulaşıma kapatıldı. Mahsur kalan vatandaşların yardımına AFAD ekipleri yetişti. Kapanan Karadeniz Sahil Yolu havadan görüntülendi. Samsun'un Çarşamba ilçesinde, dün akşam sağanak sonrası derenin taşması ile sel sularına kapılan engelli Türkan Yılmaz'ın (45) cansız bedenine ulaşıldı. Tokat’ta sağanak yağış nedeniyle birçok dükkanı su bastı, bazı dükkanlardaki ürünler zarar gördü. Düzce'de yağışların etkili olduğu ilçede köy yollarında yaşanan heyelanlar nedeniyle yollar kapandı.Öte yandan Düzce’nin Akçakoca ilçesinde ise bugün fırtına beklendiğinden plajlarda denize girmek yasaklandı.


#Yılmaz Tunç
#Karadeniz Bölgesi
#Sel Felaketi
#Adalet Bakanı
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