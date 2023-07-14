Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni anayasa açıklaması: Bu millet yeni demokratik anayasayı artık hak ediyor

Adana'da, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından "Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu" düzenlendi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Adalet Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından bir otelde düzenlenen "Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu"nun açılışında konuştu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden Adana'nın da etkilendiğini hatırlatan Tunç, depremin yaralarının sarılması ve şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü dile getirdi. Yılmaz Tunç, yargının deprem bölgelerinde delillerin toplanmasında büyük bir çalışma gösterdiğini belirtti.
Hukuk ve ekonomi ilişkisinin önemine işaret eden Tunç, yatırımcının öngörülebilirlik istediğini, hukuk devletinin en belirgin özelliğinin hukuki güvenlik ve hukuki verimlilik ilkesi olduğunu kaydetti.
Bakan Tunç, yatırımcının da kendini güvende hissedeceğini, keyfi uygulamalarla karşılaşmayacağı ortam isteyeceğini, ekonominin dayandığı ana sütunun güven olduğunu belirtti.
Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Haydi meydanlara, milletin üzerinde güç tanımıyorum" sözlerinin ardından milletin meydanlara koştuğunu, çıplak elleriyle tankların önüne durduğunu anlattı.
Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Bakan Tunç, şöyle devam etti:
Mücadelenin burada bitmediğini ifade eden Tunç, yargının soruşturmaları hukuk içinde yürüttüğünü ifade etti. Tunç, "O gün yürürlükte olan anayasamıza göre olağanüstü hal kararnamelerinin anayasaya aykırılığı iddia edilemez ve yargıya götürülemezdi ama biz buna rağmen o kararnameleri Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıdık. Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetiminden geçerek kanunlaşan bu kararnameler Anayasa Mahkemesinin de denetimine açılmış oldu." dedi.
Bakan Tunç, yargının kuyumcu terazisi titizliğiyle hareket etmeye devam edeceğini vurguladı.
"Kağıt üstünde sözleşmelere imza atmakla olmuyor"
Terörün insanlık suçu ve insanlığın ortak düşmanı olduğuna işaret eden Tunç, şöyle konuştu:
Anayasa'da çok sayıda değişiklik yapıldığını anlatan Bakan Tunç, sıkıyönetimin kaldırıldığını, darbecilerin yargılanmasının önünün açıldığını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini ifade eden Tunç, Cumhuriyeti güçlendiren, hızlı karar alan bir hükümet sisteminin kazandırıldığını dile getirdi.
- Bakan Tunç,"Bu millet yeni, demokratik bir anayasayı artık hak ediyor. Yeni parlamentomuz, yeni seçilen milletvekillerimiz bu anlamda milletimizin bizlerden beklediği yeni anayasayı, demokratik anayasayı inşallah Mecliste bir uzlaşmayla milletin huzuruna getiriler. Bütün temennimiz budur."şeklinde konuştu.
Arabuluculuğu geliştirmeye devam edeceklerini belirten Tunç, kira, kat mülkiyeti, ortaklığın giderilmesi ve komşuluk uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk uygulamasının 1 Eylül'de başlayacağını hatırlattı. Yılmaz Tunç, arabulucuya giden dosyaların yüzde 70'inde anlaşma sağlandığını bildirdi.
Adalete güveni daha da yükseklere taşımanın gayreti içerisinde olacaklarını ifade eden Tunç, şunları kaydetti:
Programa Adana Valisi Süleyman Elban, Yargıtay Birinci Başkanvekili Adem Albayrak, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, yargı mensupları ve iş insanları katıldı.
Bakan Tunç, sempozyumun açılışının ardından Valiliği ziyaret etti.