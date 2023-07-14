Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni anayasa açıklaması: Bu millet yeni demokratik anayasayı artık hak ediyor

"Yurt dışına kaçan teröristler için 'İnsan haklarına saygılıyım, demokratik hukuk devletiyim' diyen ülkelere iade taleplerimiz olduğu halde bunlara duyarsız kalındığını da üzülerek görüyoruz. Sadece kağıt üstünde sözleşmelere imza atmakla, 'Ben hukuk devletiyim' demekle olmuyor. Uygulamada, icraatta eğer hukuka, insan haklarına saygınız varsa işte o zaman hukuk devleti olursunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta bu mesajı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer ülkelere de vermeye devam ediyor. 21 yılda 15 Temmuz darbe kalkışmasına, Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık yargı darbe girişimine, muhtıralara, terörü azdırmak isteyenlere, ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını istemeyenlere fırsat vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Her engeli aşarak demokrasimizin güçlenmesi, hukuk devleti ilkemizin tahkim edilmesi için reformlar yapmaya devam ettik ve devam edeceğiz."