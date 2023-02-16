Adalet Bakanlığı deprem sonrası için AİHM'e çağrıda bulundu

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Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanı Hacı Ali Açıkgül, AİHM Yazı İşleri Müdürü Marialena Tsirli'ye mektup gönderdi. Açıkgül, mektubun ayrıca AİHM Başkanı Siofra O'Leary ve AİHM İkinci Bölüm Başkanı Arnfinn Bardsen'e sunulmasını istedi.
Türkiye'de 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki ayrı depremin yaşandığı hatırlatılan mektupta, bu depremlerin 10 ilde yıkıma sebebiyet verdiği ve yaklaşık 13,5 milyon kişinin depremlerden etkilendiği aktarıldı.
Mektupta, Türkiye'nin ulusal mevzuat ve uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda, yasaların öngördüğü şekilde gerekli tedbirleri aldığı vurgulandı.
Yargı alanındaki tedbirlere yönelik 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin de 11 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilen mektupta, şunlar kaydedildi: