Adalet Bakanlığı'nda atamalar yapıldı

Adalet Bakanlığına ilişkin 11 atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Adalet Bakanlığı'nda açık bulunan görevlere yeni atamalar yapıldı.
- Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Yakup Moğul
- Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Hakan Öztatar,
- Mevzuat Genel Müdürlüğüne Niyazi Acar
- Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Kasım Çiçek
- Personel Genel Müdürlüğüne Mehmet Arı
- Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Ali Erdem
- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Yılmaz Çiftci
- Teftiş Kurulu Başkanlığına Cihan Yıldız
- Strateji Geliştirme Başkanlığına Ertuğrul Çekin
- İcra İşleri Dairesi Başkanlığına Alim Polat
- Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına ise Muhittin Özdemir'in atamaları yapıldı.