Adalet Bakanlığı'nda atamalar yapıldı

​CHP'li Aksünger ve IKBY Başkanı Barzani'nin PYD açıklaması sosyal medya gündeminde ​

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'in terör örgütü PYD ile ilgili 'terör örgütü değildir' açıklaması kamuoyundan büyük tepki topladı. Sosyal medyada pek çok kişi, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin dahi PYD'nin zulmünü anlattığını hatırlatarak Aksünger'e tepki gösterdi.

