Gündem Adalet Bakanlığında atamalar yapıldı
POLİTİKA

Adalet Bakanlığı'nda atamalar yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Adalet Bakanlığı'na ilişkin 11 atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi AA
Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)
Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)

Adalet Bakanlığına ilişkin 11 atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Adalet Bakanlığı'nda açık bulunan görevlere yeni atamalar yapıldı.


  • Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Yakup Moğul
  • Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Hakan Öztatar,
  • Mevzuat Genel Müdürlüğüne Niyazi Acar
  • Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Kasım Çiçek
  • Personel Genel Müdürlüğüne Mehmet Arı
  • Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Ali Erdem
  • Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Yılmaz Çiftci
  • Teftiş Kurulu Başkanlığına Cihan Yıldız
  • Strateji Geliştirme Başkanlığına Ertuğrul Çekin
  • İcra İşleri Dairesi Başkanlığına Alim Polat
  • Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına ise Muhittin Özdemir'in atamaları yapıldı.

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