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Adana 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları: Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçları

13'üncü Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclis'ine girecek 600 milletvekilinin belirleneceği 14 Mayıs seçimleri saat 17.00 itibari ile 81 ilde aynı anda sona erdi. Gerçekleştirilen sayımların ardından Adana'dan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Saat 18.50 itibarıyla Adana'da Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 48,56 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45,3 Ata İttifakı adayı Sinan Oğan ise yüzde 5,71 olarak açıklandı.

19:22 . 14/05/2023 Pazar
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Adana sonuçları

Adana sonuçları

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçmek için bugün saat 08.00 itibarıyla sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.


Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Bugün yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53 bin 172.


YSK Başkanı Yener, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verme işlemleri sonuçlanmış, Kurula şu ana kadar yansıyan olumsuz durum söz konusu olmamıştır." dedi.


Gerçekleştirilen sayımların ardından Adana'dan gelen ilk seçim sonuçlarına aşağıda bulunan CNN TÜRK linki üzerinden ulaşabilirsiniz.


Adana'dan ilk sonuçlar şöyle;

Saat 18.50 itibarıyle Adana'da Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 48,56 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45,3 Ata İttifakı adayı Sinan Oğan ise yüzde 5,71 olarak açıklandı.


Saat 18.50 itibariyle Adana'da Cumhur İttifakı oy oranı yüzde 59,04 iken Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 35,02 olarak açıklandı. AK Parti yüzde 39,63 ile birinci, CHP yüzde 23,89 ile ikinci, MHP ise yüzde 14,48 ile üçüncü sırada yer alıyor.


#Adana
#Cumhurbaşkanı Seçimi
#28’inci Dönem Milletvekilliği Seçimleri
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