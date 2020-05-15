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Gündem Adana 44 dereceyi gördü Vatandaş kendini parklara attı
ADANA

Adana 44 dereceyi gördü: Vatandaş kendini parklara attı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı bu gece başlayacakken beklenen kavurucu sıcaklarda etkisini göstermeye başladı. Adana’da termometreler bugün 44 dereceyi gösterince vatandaşlar, kendilerini dinlenme parklarındaki gölgelik alanlara attı.

Haber Merkezi İHA
Adana'da termometreler güneş altında 44 dereceyi gösterdi.
Adana'da termometreler güneş altında 44 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün anlık verilerine göre Adana’da hava sıcaklığı saat 13.00’te gölgede 37 derece ölçüldü.

Kentteki parklarda bulunan termometreler ise güneş altında 44 dereceyi gösterdi.

  • Yoğun nemin de etkisiyle sıcaktan bunalan vatandaşlar, kendilerini dinlenme parklarındaki gölgelik alanlara attı.

Sokak hayvanları ise su birikintilerinde serinlemeye çalıştı. Vatandaşlar mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya gayret gösterirken, ilerleyen aylarda havaların daha da sıcak olmasından dolayı düşünceli olduklarını söyledi.

Adana’da termometreler bugün 44 dereceyi gösterdi.
Adana’da hava sıcaklığı Salı gününe kadar 41 derece olacak.

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