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Gündem Adana Büyükşehir Belediyesi üç ay önce kurulan hırdavatçıdan 810 bin liralık maske aldı
POLİTİKA ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi üç ay önce kurulan hırdavatçıdan 810 bin liralık maske aldı

Dünyayı etkisi altına alan pandemiyle mücadele sürerken fuar alanını 'sahra hastanesi' ilan eden Adana Büyükşehir Belediyesi, bu kez ihaleyle gündeme geldi. Başkan Zeydan Karalar liderliğindeki belediye yönetimi, 'acil afet' kapsamında rakipsiz olarak davet edilen üç aylık hırdavat şirketinden 810 bin TL değerinde maske alımı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (arşiv).
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (arşiv).

Adana Büyükşehir Belediyesi, 22 Mayıs 2020 tarihinde maske alımı için, Doğanlar Hırdavat Tic. Lim. Şirketi'yle el sıkıştı. "Acil afet ve benzeri durumlar" için öngörülen teknikle gerçekleştirilen alım kapsamında, söz konusu şirketin rakipleri belediyeye davet edilmedi.

Yenikapı'da şov yapan İmamoğlu'nun ihale ilanı: Araçlar deri koltuklu, kol dayama ve sunroof olsun
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Yenikapı'da şov yapan İmamoğlu'nun ihale ilanı: Araçlar deri koltuklu, kol dayama ve sunroof olsun

EKAP'ta yayımlanan ihale bülteni.

Doğanlar Hırdavat tek başına ihaleye girdi

Tek başına teklif veren Doğanlar Hırdavat, 810.500.000 Tl'lik işi aldı.

Terör destekçisine üst düzey görev
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Terör destekçisine üst düzey görev

EKAP'ta yayımlanan ihale bülteninde bedel 810 bin TL olarak yer alıyor.
  • "Covid-19 ve diğer solunum yolu virüslerinin neden olduğu solunum yolu hastalığından koruma ve kontrol önlemleri kapsamında kişisel koruyucu donanım alımı işi" başlığıyla yayımlanan ihale, dijital sistem EKAP'ta yayınlandı.

Beş kuruşluk yalan: Adana'da hastaneden sonra ekmeğe de yalan sıçradı
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Beş kuruşluk yalan: Adana'da hastaneden sonra ekmeğe de yalan sıçradı

Adana Büyükşehir ihale açmadan üç ay önce kuruldu

Adana Ticaret Sicil kayıtlarına göre Doğanlar Hırdavat Tic. Lim. Şirketi, ihaleden üç ay önce 5 Şubat 2020 tarihinde kuruldu.

5 Şubat 2020 tarihli ticaret sicil gazetesi görüntüsü.

Maskeler 810 bin TL sermayesi 100 bin TL

810 bin liralık ihale alan şirketin kuruluş sermayesi ise tam olarak 100 bin TL.

Kılıçdaroğlu’nun ‘CHP Adana’da yaptı’ dediği hastane fuar alanı çıktı
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Kılıçdaroğlu’nun ‘CHP Adana’da yaptı’ dediği hastane fuar alanı çıktı

Şirketin sermayesi 100 bin TL.

Adana Valiliği: Belediyenin yaptığı yer hastane değil fuar alanı ve doluluk oranımız yüzde 10
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Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığının 1000 yataklı hastane yaptığı yönünde haberler yer aldığı hatırlatılarak, şöyle açıklama yapıldı:
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İlimizde korona virüs vakaları ile mücadelede 1. basamak aile hekimlikleri başta olmak üzere tüm 1. basamak sağlık tesisleri, 16’sı kamu hastanesi, 16’sı özel hastane ve 2’si üniversite hastanesi olmak üzere toplam 34 yataklı tedavi kurumumuzda 25 bin 335 sağlık personelimizle hizmet devam etmektedir. İl geneli hastanelerimizde bin 412’si yoğun bakım yatağı olmak üzere 7 bin 197 yatak mevcut olup servislerimizde doluluk oranı yüzde 10, yoğun bakımlarımızdaki doluluk oranı ise yüzde 13’tür. Aynı zamanda hastanelerimizde normal hastalarımız için de hizmet kesintisiz şekilde devam etmektedir.
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Sağlık hizmeti sunumu açısından Adana’nın herhangi bir ek yataklı veya yataksız tedavi hizmetine ihtiyacı bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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Ayrıca anılan yerin fuar alanı olduğu, bu alanda 1000 yataklı bir hastanenin bulunmadığı ve olması gereken araç-gereç ve tıbbi donanımların yer almaması sebebiyle söz konusu yerin hastane veya sağlık hizmetleri açısından uygun şartları hiçbir şekilde taşımadığı değerlendirilmiştir.
Adana Valiliği: Belediyenin yaptığı yer hastane değil fuar alanı ve doluluk oranımız yüzde 10
Adana Büyükşehir Belediyesince kurulduğu açıklanan sahra hastanesinin yerinin fuar alanı olduğu, bu alanda 1000 yataklı bir hastanenin bulunmadığı ve gereken araç-gereç ve tıbbi donanımların yer almaması sebebiyle söz konusu yerin hastane veya sağlık hizmetleri açısından uygun şartları hiçbir şekilde taşımadığı bildirildi.


Zeydan Karalar fuar alanını sahra hastanesi ilan etmişti

  • Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, pandemi sürecinde açlışını yaptığı sahra hastanesiyle gündeme gelmişti. Karalar'ın 'hastane' ilan ettiği yapının 'fuar merkezi' olduğu ve sağlık açısından kullanımının mümkün olmadığı belirlenmişti.

CHP'li Karalar: Valimiz arayıp 'Ben sana bedava ekmek dağıtamazsın dedim mi?' diye sordu, 'Demediniz sayın valim' dedim
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CHP'li Karalar: Valimiz arayıp 'Ben sana bedava ekmek dağıtamazsın dedim mi?' diye sordu, 'Demediniz sayın valim' dedim
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Çalar Saat' programına katılarak önemli açıklama ve itiraflarda bulundu. Bedava ekmek dağıtmak istediğini ancak buna engel olunduğunu öne süren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'la arasında geçen diyaloğu anlattı. Ekmek üzerinden yapılan şovla ilgili Vali Demirtaş'ın kendisini arayarak 'Ben sana bedava ekmek dağıtamazsın dedim mi?' sorusunu yönelttiğini belirten Karalar şu ifadeleri kullandı: 'Demediniz sayın valim' dedim. Açıkçası Mersin'de yaşanan karışıklık sonrası biz önlem olarak öyle yapmıştık. Hatta valimiz 'vefa destek' gruplarıyla birlikte dağıtmayı önerdiler'.


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