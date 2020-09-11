Cesedi valize konulup dereye atılan Zeynep Söğüt'ün annesi: Kızıma nasıl kıydılar?

Olay, 24 Aralık 2013 tarihinde Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden boşanan 2 çocuk annesi Zeynep Söğüt ile Savaş Sanatman birlikte yaşamaya başladı. Taksicilik yapan Sanatman tarafından başka erkeklerle para karşılığı ilişkiye zorlandığı öne sürülen Söğüt, birlikte olduğu kişilerin birinden hamile olduğunu fark edince durumu Savaş Sanatman’a söyledi.

Çocuğu aldırmak istemediği öne sürülen Söğüt ile Sanatman arasında tartışma çıktı. Bu sırada Sanatman'ın akrabası Ersin Yalçınkaya, eve misafir olarak geldi. Sanatman, sabah kahvaltısı öncesi, ekmek almak için markete gitti. Bir süre sonra dönen Sanatman, Yalçınkaya'nın kollarını ve suratını kanlar içinde görünce ne olduğunu sordu.

DHA Zeynep Söğüt'ün vahşi cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Yalçınkaya, "Zeynep'i öldürdüm. Boğuşma sırasında tırnaklarıyla kollarıma ve yüzüme zarar verdi. Bu iş duyulursa seni de öldürürüm, sakın sesini çıkarma ve bana yardım et" dedi.

Bunun üzerine 2 şüpheli, kentte çiçekçilik yapan akrabaları Nazlı Tuğulucan'ın yanına gitti. Yalçınkaya'nın öldürmekle korkuttuğu Tuğulucan'ın aracıyla eve gelmesini, cesedi taşımaya yardım etmesini istediği öne sürüldü.

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DEREYE ATIP, TELEVİZYONA BAĞLANDILAR

Birlikte eve giden şüpheliler, Söğüt'ün cesedini valize koyup Sanatman'a ait taksinin bagajına yerleştirdi. Yalçınkaya, daha sonra Sanatman ve Tuğulucan'a otoyola çıkmalarını, kendisinin arkadan geleceğini, polis çevirmesi veya yol kontrolü olması halinde haber verilmesini istedi.

Pozantı ilçesi Bürücek Mahallesi'ne giden şüphelilerden Ersin Yalçınkaya, Zeynep'in cesedinin bulunduğu valizi dereye attı. Birkaç saat sonra tekrar bölgeye giden Ersin Yalçınkaya, valizin yerini değiştirdi. Ardından şüpheliler, kayıp başvurusunda bulundu.

Olayın ardından Yalçınkaya'nın diğer iki şüpheliden sürekli para istediği iddia edildi. Tuğulucan, eşiyle birlikte işlettiği çiçekçi dükkanını Yalçınkaya'nın istemesi, vermeyince tehditleri üzerine evini önce Denizli'ye, ardından Antalya'ya, son olarak da Erzurum'a taşıdı.

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DHA Şüphelinin 7 yıl önce kaybolan iki çocuk annesi ve hamile olduğu belirtilen kadını, yastıkla boğarak öldürdükten sonra cansız bedenini valizle ormana gömdüğü belirlendi.

Şüphelilerin, Söğüt'ün annesi Arbiye Ballı'nın 2019'da kızından yıllardır haber alamadığı gerekçesiyle televizyona çıkınca şüpheliler canlı yayına bağlanıp, kendilerinin de haberlerinin olmadığını savundukları ortaya çıktı.

7 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmalardan sonuç alınamayan Zeynep Söğüt’ün dosyası, cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendirilerek 7 yıl sonra yeniden açıldı. Cinayet Büro ekipleri, Söğüt'ün en son görüştüğü kişi olan Savaş Sanatman'ı sorguya aldı. Ekipler, Savaş Sanatman’ın verdiği ifadeleri çelişkili bulunca, 2013'te kullanılan taksinin plakasını Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) sorguladı.

Aracın, Söğüt'ün kayıp ihbarının yapıldığı tarihten 2 gün önce Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Tekir Gişesi'nden çıkış yaptığı saptandı. Ekipler, soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Yapılan sorguda Sanatman, olayı itiraf etti. Savaş Sanatman’ın ifadesi doğrultusunda Yalçınkaya ve Nazlı Tuğulucan da yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler, Söğüt'ün cesedinin atıldığı Pozantı ilçesi Bürücek Mahallesi'nde de arama yaptı. Özel eğitimli köpeklerle yapılan aramada, içinde genç kadının cesedinin olduğu valiz bulundu. Valizde yapılan incelemede, birkaç kemik parçasına rastlandı.

DHA Polis ormanda yaptığı aramada kemik parçaları ile parçalanmış bir valiz buldu.

Şüphelilerden Ersin Yalçınkaya sorgusunda, "O gün Zeynep ile evde tektik, bana boşandığım eşim hakkında bir şeyler söyledi. Ben de dedikodu yapmaması gerektiğini söyledim. Küfretti, bende yastıkla boğdum" dedi.

Nazlı Tuğulucan ise olaydan dolayı her gün vicdan azabı çektiğini, bu cinayeti itiraf etmek isteğini, ancak Yalçınkaya'nın tehdit ve baskılarından korktuğunu öne sürdü.

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TAHLİYE OLABİLMEK İÇİN KİREÇ SÖKÜCÜ İÇMİŞ

Dört kez evlenip boşanan Ersin Yalçınkaya’nın, olay öncesi 'yağma ve gasp' suçlarından tutuklu bulunduğu cezaevinden şartlı tahliye olduğu belirtildi. Yalçınkaya'nın cezaevinden sağlık sebebiyle tahliye olabilmek için kireç sökücü içtiği, kaldırıldığı hastanede midesinin yarısının alındığı ifade edildi.

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Emniyette sorguları tamamlanan Savaş Sanatman, Nazlı Tuğulucan ve Ersin Yalçınkaya, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAF 14 Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri uzun süre kayıp olan şahısların dosyalarını incelemeye aldı. Polis ilk önce 26 Aralık 2013 tarihinde kaybolan ve bir türlü bulunamayan iki çocuk annesi Zeynep Sögüt’ün (29) dosyasını inceledi. Cinayet dedektifleri Söğüt’ün annesi Arbiye B.’nin 26 Aralık 2013 tarihinde kayıp başvurusunda bulunduğu için önce anneyi çağırıp ifadesini aldı. Alınan ifadede kızının boşandığını iki çocuğu olduğunu ve son olarak taksi şoförü Savaş S. (38) ile birlikte yaşadığını bu şahıs tarafından fuhşa yönlendirildiğini öğrendi. Ayrıca polis, genç kadının hamile kaldığını Savaş S.’nin çocuğun kimden olduğu belli olmadığı için çocuğunu aldırmasını istediği, kadının buna karşı çıkmasıyla aralarında zaman zaman tartışma yaşandığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgiler üzerine Savaş S.’yi gözaltına aldı. Zanlı ilk sorgusunda 24 Aralık 2013 tarihinde evden ekmek almaya gittiğini döndüğünde evde Zeynep Söğüt’ün olmadığını söylediği öğrenildi. Ancak polis zanlının daha önce alınan ifadelerinde ise Sögüt’ün annesinin yanına gittiğini söylediğini bildiği için zanlıyı çapraz sorguya aldı. Yapılan bu sorguda zanlı cinayeti itiraf etti. Zanlı Savaş S. sorgusunda, akrabası Ersin Y’nin 24 Aralık 2013 tarihinde sabah saatlerinde misafir olarak evine geldiğini, kendisinin kahvaltı yapmak için bakkala ekmek almaya gittiğini, döndüğünde ise Ersin Y’nin kollarının çizilmiş olduğunu, daha sonra yatak odasına yöneldiğinde Zeynep Söğüt’ü yerde kıyafetleri yırtılmış şekilde ölmüş olarak gördüğünü iddia etti. Savaş S’nin, Ersin Y’nin boşandığı eşi hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle Zeynep Söğüt ile tartıştıklarını, daha sonra yastıkla boğarak öldürdüğünü anlatıp kimseye söylememesi konusunda da “Bu olayı birine anlatırsan seni aynı şekilde öldürürüm” diyerek tehdit ettiğini öne sürdü. Zanlının ifadesinden sonra polis Ersin Y’nin cesedi valize yerleştirip daha sonra kendisine ait taksisinin bagajını koyduğunu, birlikte çiçekçilik yapan akrabaları Nazlı T’nin (40) yanına gittiklerini, burada Ersin Y’nin cep telefonuna el koyduğunu ve onun yönlendirmesiyle Nazlı T’nin kullandığı hafif ticari araca binerek Pozantı ilçesindeki Bürücek Yaylasına gitmek için yola çıktıklarını ve Ersin Y’nin de kendilerini arkalarından takip ettiğini ileri sürdü. Ersin Y’nin kendisinden aldığı cep telefonuyla zaman zaman Nazlı T’nin cep telefonunu arayıp gittikleri istikamette polis ve jandarma kontrolü olup olmadığını sorduğunu iddia eden Savaş S’nin yaylaya vardıklarında Ersin Y’nin cesedin olduğu valizle kendilerinden uzaklaşarak ormanlık alana gittiğini, yaklaşık 8 dakika sonra yanında valiz olmadan döndüğünü ve kendilerini Burada olan burada kalacak, yoksa sizi de öldürüp buraya gömerim sözüyle tehdit ettiğini öne sürdü. Daha sonra Savaş S.’nin olaydan iki gün sonra adliyeye giderek Zeynep Söğüt ile ilgili kayıp başvurusunda bulunduğu ve bu sırada Ersin Y’nin de yanında bulunduğu belirtildi. Kayıp başvurusunda bulunma planını da Ersin Y.’nin yaptığı, savcılıkta cinayeti söylememesi için Ersin Y.’nin de Savaş S. ile adliyeye gittiği bu arada da sürekli Savaş S.’yi tehdit ettiği öne sürüldü. Bu arada Zeynep Sögüt’ün annesi Arbiye B.’nin kızının bulunması için bir televizyonda günlerce canlı yayına çıktığı öğrenildi. Bu canlı yayına zanlı sevgili Savaş S.’nin de telefonla katılarak olayla ilgili açıklamalar yaptığı belirlendi. Savaş S.’nin katıldığı canlı yayında da sürekli çelişkili ifadeler verdiği ekmek almaya gittikten sonra Söğüt’ü bir daha görmediğini, Söğüt’ün annesine gittiğini söylediği, Söğüt’ü kendisinin de çok merak ettiğini söylediği tespit edildi. Polis, elde ettiği bilgiler üzerine zanlı Ersin Y’yi Adana’da, akrabası Nazlı T’yi de Erzurum’da yakaladı. Yaylaya giden ekip, bölgede hassas burunlu köpekle arama yaptı. Polis zanlıların gösterdiği yerde cesedi bulmak için çok büyük çaba harcadı ormanlık alanlar didik didik köpekle birlikte arama yaptı. Polis ormanlık alandaki su depolarını, fosseptik çukurlarını bile kontrol etti. Polisin yaptığı incelemede bazı kemik parçaları ile cesedin konulduğu valizi buldu. Bulunan kemik parçalarının kayıp Zeynep Söğüt’e ait olduğunun tespit edilebilmesi için annesi Arbiye B’den de doku örneği alındı. Ayrıca polis valizden alınan örneklerinde 7 yıl önce Zeynep Söğüt’ten alınan örneklerle karşılaştırılıp Sögüt’ün konulduğu valizin olup olmadığını ortaya çıkartacak. Katil zanlısı Ersin Y.’nin olaydan sonra Nazlı T.’ye baskı yaparak para ve dükkanını kendisine devretmesini istediği, bunun üzerine kadının korkup izini kaybettirmek için ailesiyle önce Denizli’ye ardından Antalya’ya sonrasında da Erzurum’a taşındığı belirtildi. Nazlı T. ifadesinde zanlının sürekli çocuklarını ölümle tehdit ettiğini bu nedenle korkup söyleyemediğini ancak vicdan azabı çektiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan, daha önce gasp suçundan cezaevine girdiği ve bir süre önce de tahliye edildiği öğrenilen zanlı Ersin Y’nin ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öne sürüldü. Ayrıca genç kadına tecavüz girişimi olduğu bu nedenle boğuşma yaşandığı zanlını bu nedenle Söğüt’ü boğarak öldürdüğü öne sürüldü. Gözaltındaki üç şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan üç zanlı da tutuklandı. Vahşi cinayetin sırrı 7 yıl sonra çözüldü: Hamile kadını öldürüp valizle ormana atanlar yakalandı Adana'da 7 yıl önce kaybolan iki çocuk annesi hamile kadının kendisiyle birlikte olmak isteyen zanlı tarafından boğularak öldürüldüğü, daha sonra valize konularak ormanlık alana atıldığı ortaya çıkartıldı. Cinayeti işlediği öne sürülen zanlı ve ona yardım ettiği iddia edilen kadının sevgilisi ile bir kadın tutuklandı. BiP'te paylaş

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'BU HABERİ BEKLEMİYORDUM'

Kızı Zeynep Söğüt'ün cesedinin bulunduğu ve zanlıların tutuklandığı haberini alan anne Arbiye Ballı, "7 senedir kızımın yolunu bekliyordum, bu haberi beklemiyordum hiç" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Anne Ballı, "Her gün, her saat, her dakika kızımı bekledim. Caniler öldürmüş kuzumu, sonra da susmuş. Cezaevinde ölmesinler, parça parça olsunlar, benim evladımdan beter olsunlar. Ben evladıma bakardım. Yakalanıp tutuklanmalarına çok sevindim. Devletten Allah razı olsun. Devletin adaleti büyüktür, yanına bırakmadılar. Adalet yerini buldu. Orada ölmesinler de sürünsünler. Biz evladımızdan haber bekliyorduk. Hiç bu haberi beklemiyorduk. Benim kızım bunları yaşamayı hak etmiyordu. Allah onların cezalarını versin. Nasıl sustunuz 7 sene? Ben kızımı gözümün yaşıyla, ağlaya ağlaya büyüttüm. Nasıl kıydılar?" diye konuştu.

'SAVAŞ'LA BİRLİKTE OLUNCA AİLEDEN UZAKLAŞTI'

Katil zanlılarından olan Savaş Sanatman ile birlikte yaşamaya başladıktan sonra kızı Zeynep Söğüt'ün aileden uzaklaştığına dikkat çeken Ballı, şunları söyledi:

"Savaş ile birlikte olmaya başladıktan sonra hepimizden uzaklaştı. Aileden uzaklaştı. Kızım benim telefonlarımı çok açmazdı. Demek ki Savaş'ın elindeymiş telefonlar. Arada bir sesini duyururdu, 'tamam anne işim var' derdi. Demek ki Savaş açtırmıyordu, ben arayınca telefonları kendi kapatıyordu."

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'TELEVİZYONA BAĞLANIP, SUÇU BAŞKALARINA ATIYORDU'

2019'da kızını bulmak için televizyon programına çıktığında Savaş Sanatman'ın telefonla bağlanarak konuları hep saptırdığını vurgulayan Ballı, şöyle konuştu:

"Suçu başkalarının üzerine atıyordu. 'Annesi, babası, kardeşi biliyor' diyordu. Savaş'ın bildiğini biliyorduk biz ama elimizden bir şey gelmiyordu. Ben baştan beri Savaş'tan şüpheleniyordum. Kimin yanında gidebilir? Zeynep, Savaş'ın sağ koluydu. Hiç yanından ayrılmıyordu ki. Telefon açtığımızda bile taksideyken 'Zeynep yok, telefonunu burada unutmuş' diyordu. Yalan söylüyordu. Savaş bırakmazdı ki Zeynep'i, bırakacak biri değildi. 'Ben öldürmedim, eski kocasına gitti, babasına gitti. Benim hiçbir ilgim, bilgim yok' diyordu. Zaten 3'ü kurmuş öldürmüştür."

OYNAT 00:45 Pınar Gültekin'in öldürüldüğü bağ evinde kahreden ayrıntılar Muğla'da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katledildiği bağ evindeki varilin içerinde yakılarak kül olan kağıt parçalarının durduğu görüldü. Menteşe'nin Karabağlar Yaylası'nda geniş arsa üzerindeki evin salonundaki halının dağınık vaziyette durduğu, Gültekin'in katili ile burada boğuştuktan sonra öldürüldüğü üzerinde durulduğu bildirildi. BiP'te paylaş

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