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Gündem Cinnet geçiren kişi beraber yaşadığı aile dostunu 15 yerinden bıçakladı
ADANA

Adana haberleri: Cinnet geçiren kişi beraber yaşadığı aile dostunu 15 yerinden bıçakladı

Cinnet geçiren kişi beraber yaşadığı aile dostunu 15 yerinden bıçakladı

Adana'da Muhammet Mustafa D. (26), aynı evi paylaştığı aile dostları olan Yusuf S.'yi (50) çıkan tartışmanın ardından 15 yerinden bıçakladıktan bir süre sonra karakola teslim oldu. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Adana'da cinnet geçiren kişi dehşet saçtı.
Adana'da cinnet geçiren kişi dehşet saçtı.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aynı evde yaşayan ve aile dostları olduğu öğrenilen Yusuf S. ve Muhammet Mustafa D.(26) gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Mustafa D. mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Yusuf S.'yi 15 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.

DHA
Muhammet Mustafa D. mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Yusuf S.'yi 15 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 15 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Yusuf S.'yi Balcalı Hastanesi'ne kaldırdı.

DHA
Şahıs ardından karakola teslim olurken, hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
  • Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı sırada, Mustafa D. polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Mustafa D.’nin sorgusu devam ediyor.

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