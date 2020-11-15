Cinnet geçiren kişi beraber yaşadığı aile dostunu 15 yerinden bıçakladı

Hayat

Harita üzerine derin sohbet

Haritalar her zaman insanın merakını gıdıklar. Simon Garfield yeni kitabıyla işte tam da bunu yapıyor. Daha önce “Tam Benim Tipim” ile font evreninde bizi yolculuğa çıkartan İngiliz yazar, şimdi de haritalarla bir seyahate çıkartıyor. Tarih ve coğrafyayı, birbirinden ilginç anekdotlarla süsleyen yazar bize haritacılığın tarihi anlattığı kadar haritaların işlevine ilişkin de bir muhasebeye davet ediyor ve teknolojinin hayatımızı nasıl haritalandırdığına kadar geniş bir çerçeveyi “Harita üzerinde” ile ele alıyor.