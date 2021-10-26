Gündem Kovalamaca sonrasında yakalanan sürücüden şaşırtan savunma Sirenleri para ile satıyorlar
ADANA

Kovalamaca sonrasında yakalanan sürücüden şaşırtan savunma: Sirenleri para ile satıyorlar

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü üç kilometrelik kovalamaca sonrasında önü kesilerek kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücü polisin neden durmadın sorusuna ise,” O sirenleri para ile satılıyor” diye cevap verdi.

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Haber Merkezi İHA
Adana haberleri: ’Dur’ ihtarına uymayan sürücüden şaşırtan savunma
Sürücü Mustafa Ç.’ye ehliyetsiz araç kullanma, dur ihtarına uymama, ters yönden ilerleme ve kırmızı ışık ihlalinden toplam 4 bin 665 TL para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı Şehit Bulvarı’nda asayiş uygulaması atan polis ekipleri, 01 EFM 02 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

Polisin ihtarına uymayan sürücü Mustafa Ç. kaçmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometre boyunca aynı bölgede trafik kurallarına hiçe sayarak kaçan Mustafa Ç., Çukurova Araştırma Ekipleri’nce Toros Mahallesi ara sokaklarında önü kesilerek yakalandı.

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü üç kilometrelik kovalamaca sonrasında önü kesilerek kıskıvrak yakalandı.
Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü üç kilometrelik kovalamaca sonrasında önü kesilerek kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan sürücü Mustafa Ç., polisin kendisine siren çalıp megafonlar uyardığımız halde neden durmadın sorusuna,” O sirenleri para ile satıyorlar. Kimlik göstereydin duraydım. Beni tanımıyorsunuz beni bilmiyorsunuz, ben adam gibi adamım” diye cevap vererek kendisini savundu.

Otomobilde ve sürücüde asayiş yönünden suç unsuruna rastlanmazken sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirlendi.

Yakalanan sürücü polisin neden durmadın sorusuna ise,” O sirenleri para ile satılıyor” diye cevap verdi.
Yakalanan sürücü polisin neden durmadın sorusuna ise,” O sirenleri para ile satılıyor” diye cevap verdi.

Sürücü Mustafa Ç.’ye ehliyetsiz araç kullanma, dur ihtarına uymama, ters yönden ilerleme ve kırmızı ışık ihlalinden toplam 4 bin 665 TL para cezası kesildi. Mustafa Ç’nin kullandığı otomobilde ise bağlanarak emniyetin otoparkına çekildi.

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Sahara Geçidi’nde kar ve tipi
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Sahara Geçidi’nde kar ve tipi
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Sahara Geçidi’nde kar ve tipi
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Sahara Geçidi’nde kar ve tipi
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Sahara Geçidi’nde kar ve tipi
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Kar ve tipi bir anda bastırdı sürücüler zor anlar yaşadı
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İstanbul’da kavga eden iki kardeşten biri evi ateşe verdi: Yangın binanın tamamında etkili oldu
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Yangın Gaziosmanpaşa, Fevziçakmak Mahallesinde saat 04.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, Küçükköy Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katındaki dairede yaşayan ve isimleri öğrenilemeyen kardeşler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
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İddiaya göre, çıkan tartışmada ismi öğrenilemeyen kardeşlerden birisi daireyi ateşe vererek kaçtı. Bina sakinleri durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairede çıkan yangına müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında dumandan etkilenen bir kişi ambulansta ayakta tedavi edildi.
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İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu daire de çıkan yangın söndürüldü. Yangın sonrası dairede hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla alakalı bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.
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Yangın çıkan binada oturan bir kişi, \"Daire de oturan bir aile kavgasının sonucu içeridekilerden birisi yakmış kaçmış. En üst katta oturuyorum ben, daire boş çıktı. Devamlı kavga oluyormuş içeride. Polis yakaladı bir kişiyi\" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul’da kavga eden iki kardeşten biri evi ateşe verdi: Yangın binanın tamamında etkili oldu
Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde iddiaya göre kardeşler arasında çıkan kavga sonrasında bir kişi oturdukları daireyi henüz bilinmeyen bir nedenle ateşe vererek kaçtı. Dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken bir kişi dumandan etkilendi.


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