Kovalamaca sonrasında yakalanan sürücüden şaşırtan savunma: Sirenleri para ile satıyorlar

Sürücü Mustafa Ç.’ye ehliyetsiz araç kullanma, dur ihtarına uymama, ters yönden ilerleme ve kırmızı ışık ihlalinden toplam 4 bin 665 TL para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı Şehit Bulvarı’nda asayiş uygulaması atan polis ekipleri, 01 EFM 02 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

Polisin ihtarına uymayan sürücü Mustafa Ç. kaçmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometre boyunca aynı bölgede trafik kurallarına hiçe sayarak kaçan Mustafa Ç., Çukurova Araştırma Ekipleri’nce Toros Mahallesi ara sokaklarında önü kesilerek yakalandı.

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü üç kilometrelik kovalamaca sonrasında önü kesilerek kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan sürücü Mustafa Ç., polisin kendisine siren çalıp megafonlar uyardığımız halde neden durmadın sorusuna,” O sirenleri para ile satıyorlar. Kimlik göstereydin duraydım. Beni tanımıyorsunuz beni bilmiyorsunuz, ben adam gibi adamım” diye cevap vererek kendisini savundu.

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Otomobilde ve sürücüde asayiş yönünden suç unsuruna rastlanmazken sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirlendi.

Yakalanan sürücü polisin neden durmadın sorusuna ise,” O sirenleri para ile satılıyor” diye cevap verdi.

Sürücü Mustafa Ç.’ye ehliyetsiz araç kullanma, dur ihtarına uymama, ters yönden ilerleme ve kırmızı ışık ihlalinden toplam 4 bin 665 TL para cezası kesildi. Mustafa Ç’nin kullandığı otomobilde ise bağlanarak emniyetin otoparkına çekildi.

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FOTOĞRAF 23 Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu Ardahan’ın yüksek kesimlerinde şehirler arası yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Sahara Geçidi’nde etkili olan kar yağışının ardından Artvin istikametinde akşam saatlerinde buzlanma meydana geldi. Bazı araçlar yollarda kalırken, karayolunda kısa süreli kuyruklar oluştu. Gazeteciler kış lastiği de bulunmadığı için yolda patinaj çeken araçları iterek yolun açılmasını sağladı. Bazı araçlar buzlu yolda kayarak durabildi.<br>Karayolları ekipleri kar ve buzla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkiinde gece gündüz aralıksız çalışarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını amaçlıyor. Sahara Geçidi’nde kar ve tipi Sahara Geçidi’nde kar ve tipi Sahara Geçidi’nde kar ve tipi Sahara Geçidi’nde kar ve tipi Sahara Geçidi’nde kar ve tipi Sahara Geçidi’nde kar ve tipi Kar ve tipi bir anda bastırdı sürücüler zor anlar yaşadı Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Ardahan-Şavşat karayolu Sahara mevkiinde kar, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yollarda kalırken, karayolunda kısa süreli kuyruklar oluştu. BiP'te paylaş

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