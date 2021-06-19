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ADANA

Film sahnelerini aratmayan kovalamaca: 25 kilometre kaçtı kapana takıldı

Adana'da kavgaya karışıp, otomobille olay yerinden kaçan iki şüpheliden biri, film sahnelerini aratmayan 25 kilometrelik kovalamaca sonucu polisin kapanına takılarak yakalandı. Polis kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Merkezi DHA
Adana haberleri: Kavgaya karıştı film sahnelerini aratmayan kovalamaca sonucu yakalandı
Polislerin havaya ateş açmasına rağmen koşmaya devam eden şüphelilerden biri, müstakil bir evin bahçesinde saklanmaya çalışırken yakalandı.

Saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde kavgaya karışan 2 kişi, olay yerine sevk edilen polisleri fark edince 01 AGT 123 plakalı otomobile binerek kaçtı.

Ekiplerin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine otomobilin güzergahında önlem alındı. Otomobile, Bülent Angın Bulvarı'nda ilerlediği sırada rastlayan devriye ekibi, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu.

Polisin ihtarına aldırış etmeyen sürücüsü, kaçmaya başladı.
Polisin ihtarına aldırış etmeyen sürücüsü, kaçmaya başladı.

Polisin ihtarına aldırış etmeyen sürücüsü, kaçmaya başladı. Bülent Angın Bulvarı'ndan Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı'na geçen sürücü, kaçışını Türkmenbaşı Bulvarı istikametinde sürdürdü. Tekrar Seyhan ilçesine geçen sürücü, Kıyıboyu Caddesi'ne çıkarak, kaçmaya devam etti. Kıyıboyu Caddesi'nden İbo Osman Caddesi'ne dönen, buradan ara sokaklara girerek tekrar İbo Osman Caddesi'ne çıkan sürücü, ters yönde trafiği tehlikeye atarak bir süre daha kaçışını sürdürdü. Polis ekiplerini peşine takan sürücü, ardından Abdi İpekçi Caddesi'ne oradan da tekrar Kıyıboyu Caddesi'ne döndü.

25 kilometre süren kovalamacanın ardından otomobili terk eden 2 kişi, yaya olarak kaçmayı sürdürdü.
25 kilometre süren kovalamacanın ardından otomobili terk eden 2 kişi, yaya olarak kaçmayı sürdürdü.

25 KİLOMETRE KAÇTI, KAPANDAN GEÇİNCE OTOMOBİLİ TERK ETTİ

Uyarılara aldırmadan aşırı süratli bir şekilde kaçmaya devam eden sürücü, polisin yola bıraktığı kapandan geçince durmak zorunda kaldı. 25 kilometre süren kovalamacanın ardından otomobili terk eden 2 kişi, yaya olarak kaçmayı sürdürdü. Polislerin havaya ateş açmasına rağmen koşmaya devam eden şüphelilerden biri, müstakil bir evin bahçesinde saklanmaya çalışırken yakalandı. İsmi öğrenilemeyen ve kavga nedeniyle üzeri kanlı olan şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdüren polis, otomobilde yaptığı aramada ise herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Otomobilde yapılan aramada ise herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.
Otomobilde yapılan aramada ise herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis aile kavgası ihbarı üzerine gittiği adreste kenevir bahçesiyle karşılaştı
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Olay, gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Hacışaban Mahallesi Emiroğlu Sokak’ta yaşandı
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Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri evde aile içi kavga olduğu ihbarı üzerine belirlenen adrese gitti. Kapıyı çalan polis ekipleri evdekilerin şüpheli hareketleri ile karşılaştı.
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Ekipler, zorluk çıkaran şahıslardan birinin içeri kaçtığını ve terastan aşağıya bir şeyler attığını görünce eve girdi. Evde inceleme yapan polis ekipleri, kenevir serasını ve yere atılan kök halinde yeşil Hint kenevirlerini gördü.
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Evde yapılan aramada, çok sayıda Hint keneviri ele geçirildi. Olayın ardından şüpheli Ö.Ç. (42) gözaltına altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Polis aile kavgası ihbarı üzerine gittiği adreste kenevir bahçesiyle karşılaştı
Olay, gece saatlerinde Konya'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri evde aile içi kavga olduğu ihbarı üzerine belirlenen adrese gitti. Evdekilerin şüpheli hareketleri ile karşılaştı. Evde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda Hint keneviri ele geçirdi.

Bursa'da hatalı sollama faciası: 1 ölü 4 ağır yaralı var
FOTOĞRAF 9
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Kaza saat 21.30 sıralarında Bursa'nın İznik İlçesi, İznik-Sakarya Karayolu Çiçekli Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
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Bursa'dan İznik istikametine giden Cevat Güner (56)yönetimindeki 16 H 9900 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette giden Yılmaz Sezgin (29) idaresindeki iş makinesini sollamak için şerit değiştirdi. Hatalı sollama yapan Güner bu sırada karşı yönden gelen Fikret Kaya (40) yönetimindeki 11 SB 269 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
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Kazanın şiddetiyle Kaya'nın otomobili yoldan çıkarken, Güner'in aracı iş makinesine çarparak durdu.
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Kazada otomobilde bulunan Fikret Kaya ve arkadaşı Ender Boztekin (30) ile hafif araçta bulunan Cevat Güner, Canan Güner (46) ve Hatice Bilge (53) bulundukları yerde sıkıştı.
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İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.
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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde evli 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Fikret Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi
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Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.
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Bursa'da hatalı sollama faciası: 1 ölü 4 ağır yaralı var
Bursa'nın İznik ilçesinde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı hafif ticari araç karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Araçların demir yığını haline dönüştüğü kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Gece yarısı sır olay: Park halindeki otomobilde bulundu
FOTOĞRAF 12
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Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi 572'nci Sokakta, park halindeki 40 AAR 371 plakalı otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu emniyete bildirdi.
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İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kırsal alanda yol kenarında bulunan otomobil içinde inceleme yaptı.
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Ekipler, yaptığı ilk incelemede otomobilin ön yolcu koltuğunda hareketsiz yatan Cengiz Yürekli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
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KALP KRİZİ İHTİMALİ <br>< br> Olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Cengiz Yürekli'nin kalp krizinden dolayı hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durdu.
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Yürekli'nin cenazesi, detaylı ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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Emniyet ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Park halindeki otomobilde cesedi bulundu
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Park halindeki otomobilde cesedi bulundu
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Park halindeki otomobilde cesedi bulundu
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Park halindeki otomobilde cesedi bulundu
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Park halindeki otomobilde cesedi bulundu
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Park halindeki otomobilde cesedi bulundu
Gece yarısı sır olay: Park halindeki otomobilde bulundu
Ankara'da kırsal alanda park halindeki otomobilde bir kişinin cesedi bulundu.


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‘ARA-YAN’ sanatseverlere kapılarını açtı
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