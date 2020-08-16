Vakaların arttığı Adana'da maskeler ceplerden çıktı, kollara asıldı

Adana'da kent merkezinde, gün içerisinde 40 dereceyi bulan sıcaklıkta gölgedeki banklarda ve çimlerde dinlenenler, ailesi ile piknik yapanlar ve oyun oynayan çocuklar, parkları doldurdu. Ancak koronavirüs vaka sayısının arttığı kentte, serin hava ve gölgeden faydalanmak ve vakit geçirmek için parka gelenlerin, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Bazı kişilerin cebinde taşıdığı, kol ve bileklerinde astığı maskeler ise dikkati çekti. Sosyal medyaya yüklemek üzere video çekmek için parka geldiklerini söyleyen ve maskesini cebinde taşıyan Mehmet Salih Kartal (20), "Şu an parkta mesafe kuralları var, herkes mesafeyi koruyor. O nedenle maskemi takmadım" dedi.

'GEREK DUYMUYORUZ'

Yanında bulunan ve maskesini koluna takan arkadaşı Zülfikar Demiroğlu (20) ise, "Hava sıcak. Serin olduğu için buraya gelip video çekiyoruz. Maskem kolumda. Burası açık alan ve fazla kalabalık olmadığı için maske takmaya gerek duymuyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAF 16 Kent merkezinde, gün içerisinde 40 dereceyi bulan sıcaklıkta gölgedeki banklarda ve çimlerde dinlenenler, ailesi ile piknik yapanlar ve oyun oynayan çocuklar, parkları doldurdu. Ancak koronavirüs vaka sayısının arttığı kentte, serin hava ve gölgeden faydalanmak ve vakit geçirmek için parka gelenlerin, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Bazı kişilerin cebinde taşıdığı, kol ve bileklerinde astığı maskeler ise dikkati çekti. Sosyal medyaya yüklemek üzere video çekmek için parka geldiklerini söyleyen ve maskesini cebinde taşıyan Mehmet Salih Kartal (20), Şu an parkta mesafe kuralları var, herkes mesafeyi koruyor. O nedenle maskemi takmadım dedi. 'GEREK DUYMUYORUZ' Yanında bulunan ve maskesini koluna takan arkadaşı Zülfikar Demiroğlu (20) ise, Hava sıcak. Serin olduğu için buraya gelip video çekiyoruz. Maskem kolumda. Burası açık alan ve fazla kalabalık olmadığı için maske takmaya gerek duymuyoruz diye konuştu. 'NEFESİMİZ DARLIYOR' Gölgede bulunan bir bankta arkadaşı ile dinlenen ve maske takmadığı görülen Hazar Aslan (18), Hava çok sıcak. Cehennem gibi yanıyor. Bizde evden çıkıp biraz esinti vardır diye parklara geliyoruz. Maskem kolumda. Ama takamıyorum. Astım hastası olduğum için nefesim daralıyor dedi. MASKE VE MESAFEYE UYANLAR DA VARDI Kız arkadaşı ile maskelerini takıp sosyal mesafeye uyarak bankta oturan Cennet Karakuş (19) ise herkesi kurallara uymaya davet etti. İki çocuğu ve eşi ile maskelerini takıp, parkta piknik yapan Suriye uyruklu Hibe Muhammed de, şöyle konuştu: Hava sıcak ama evlerimiz daha sıcak. Aynı zamanda pek güneş almıyor. Çocuklar hava alsın, oyun oynasın ve 'D vitamini' alsın diye parka geldik. Maske takmak çok önemli. Çünkü koronavirüs var. Bizde maskelerimizi takarak geldik. Vakaların arttığı Adana'da maskeler ceplerden çıktı, kollara asıldı Vakaların arttığı Adana'da maskeler ceplerden çıktı, kollara asıldı Vakaların arttığı Adana'da maskeler ceplerden çıktı, kollara asıldı Vakaların arttığı Adana'da maskeler ceplerden çıktı, kollara asıldı Vakaların arttığı Adana'da maskeler ceplerden çıktı, kollara asıldı Vakaların arttığı Adana'da maskeler ceplerden çıktı, kollara asıldı Vakaların arttığı Adana'da maskeler ceplerden çıktı, kollara asıldı Vakaların arttığı Adana'da maskeler ceplerden çıktı, kollara asıldı Vakaların arttığı Adana'da maskeler ceplerden çıktı, kollara asıldı Vakaların arttığı Adana'da maskeler ceplerden çıktı, kollara asıldı Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kentlerden olan Adana'da, 40 dereceyi bulan sıcak havayla birlikte gölgede serinlemek için parka gelen bazı kişilerin, maskelerini ceplerinde taşıyıp, bileklerine astıkları görüldü.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

'NEFESİMİ DARLIYOR'

Gölgede bulunan bir bankta arkadaşı ile dinlenen ve maske takmadığı görülen Hazar Aslan (18), "Hava çok sıcak. Cehennem gibi yanıyor. Bizde evden çıkıp biraz esinti vardır diye parklara geliyoruz. Maskem kolumda. Ama takamıyorum. Astım hastası olduğum için nefesim daralıyor" dedi.

DHA Bazı kişilerin cebinde taşıdığı, kol ve bileklerinde astığı maskeler dikkati çekti.

MASKE VE MESAFEYE UYANLAR DA VARDI

Kız arkadaşı ile maskelerini takıp sosyal mesafeye uyarak bankta oturan Cennet Karakuş (19) ise herkesi kurallara uymaya davet etti. İki çocuğu ve eşi ile maskelerini takıp, parkta piknik yapan Suriye uyruklu Hibe Muhammed de, şöyle konuştu: "Hava sıcak ama evlerimiz daha sıcak. Aynı zamanda pek güneş almıyor. Çocuklar hava alsın, oyun oynasın ve 'D vitamini' alsın diye parka geldik. Maske takmak çok önemli. Çünkü koronavirüs var. Bizde maskelerimizi takarak geldik."

REKLAM

FOTOĞRAF 14 Koruyucu maske üreticileri, müşterilerinden yüzlerinin fotoğraflarını alarak bir baskı makinesiyle bu fotoğrafları maskeye bastırıyor. Kendi yüzlerinin bulunduğu maskeyle sosyal medyada fotoğraf paylaşmaya başlayan müşteriler, yeni tip maskeleri çok sevdiklerini belirtti. Maskeye basılan fotoğrafların, kişilerin gerçek yüzlerinden yüzde 25 daha büyük olması ise eğlenceli görüntülere sahne oldu. Yeni Normal Kendi yüzlerinin fotoğraflarını maskeye bastırıyorlar Yeni Normal Kendi yüzlerinin fotoğraflarını maskeye bastırıyorlar Yeni Normal Kendi yüzlerinin fotoğraflarını maskeye bastırıyorlar Yeni Normal Kendi yüzlerinin fotoğraflarını maskeye bastırıyorlar Yeni Normal Kendi yüzlerinin fotoğraflarını maskeye bastırıyorlar Yeni Normal Kendi yüzlerinin fotoğraflarını maskeye bastırıyorlar Yeni Normal Kendi yüzlerinin fotoğraflarını maskeye bastırıyorlar Yeni Normal Kendi yüzlerinin fotoğraflarını maskeye bastırıyorlar Yeni Normal Kendi yüzlerinin fotoğraflarını maskeye bastırıyorlar Yeni Normal Kendi yüzlerinin fotoğraflarını maskeye bastırıyorlar Yeni Normal Kendi yüzlerinin fotoğraflarını maskeye bastırıyorlar Yeni Normal: Kendi yüzlerinin fotoğraflarını maskeye bastırıyorlar Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm ülkelerde devam ederken, hayata biraz renk katmak isteyen koruyucu maske üreticileri, yeni ürünlerini piyasaya sürüyor. Kişiler, kendi yüzlerinin fotoğraflarını koruyucu maskelere bastırarak virüsten eğlenceli bir şekilde korunmaya başladı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 18 Sektörün öncü kentlerinden Kahramanmaraş'ta, ağırlıklı olarak 22 ayar altın işlemeciliği yapıp Türkiye'nin her yerinde vitrinleri süsleyen kuyumcu esnafı, Kovid-19'dan korunmak için hayati önem taşıyan maskeye düğün hazırlığını sürdüren çiftler için yeni bir anlayış kazandırdı. Bir kuyumcu, normal yaşamda olduğu gibi düğün ve nikah töreni sırasında da takılması zorunlu olan maskeleri altınla kapladı. İşlemeli altını, cerrahi maskelerin üzerine süsleyerek farklı bir tarz oluşturan kuyumcu, hem maskeye farklı bir görünüm kazandırdı hem de takı olarak değerlendirilmesini sağladı. Kuyumcunun ortaklarından da olan Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, oda yönetimi ve kuyumcu esnafıyla birlikte aldıkları kararla altın süslemeli maskedönemini başlattıklarını söyledi. Üretilen maskenin takı olarak da ilgi göreceğine inandıklarını belirten Öz, Çok yakın zamanda düğünlerde altın maskeli gelinleri sıklıkla göreceğiz diye düşünüyorum. Düğünlerde gelinlerin maskeyle sahnede olmaları ve sade maskenin görsellik açısından pek uyuşmadığını gördük. Biz de bunun üzerine maskeyi bir altın takıyla süsleyerek görsellik kattık dedi. Genellikle 30 gram civarında altın kullanılan maskenin yaklaşık 14 bin liradan satıldığını aktaran Öz, maskede 100 grama kadar altın kullanılabildiğini ve fiyatın da buna bağlı olarak arttığını dile getirdi. Öz, Kahramanmaraş'ın altın takı üretiminde İstanbul'dan sonra en büyük üretici olduğuna dikkati çekerek, geleneksel tarzda üretim yapan ustaların becerilerinin sektöre çok ciddi katkı sağladığını sözlerine ekledi. Gelinlerin yeni modası altın işlemeli maske: 14 bin liradan satılıyor Türkiye'de altın işlemede önemli konumda bulunan Kahramanmaraş'ta bir kuyumcu, koronavirüs tedbirleri kapsamında gelinliklerin bir parçası haline gelen maskeleri ortalama 30 gram altınla işleyerek yaklaşık 14 bin liradan satışa sundu.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder