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Gündem Adanada pitbull besleyenlere yönelik operasyon İki kişiye 28 bin 652 lira ceza kesildi
ADANA

Adana haberleri... Pitbull besleyenlere operasyon: 2 kişiye 28 bin 652 lira ceza

Adana'da pitbull besleyenlere yönelik operasyon: İki kişiye 28 bin 652 lira ceza kesildi

Adana'da polis, beslenmesi yasak olan 'pitbull' cinsi köpekleri besleyenleri tespit edip köpeklere el koyulması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda pitbull beslediği belirlenen M.S.K. ve S.İ.'ye toplamda 28 bin 652 lira idari para cezası kesilirken, besledikleri 3 pitbull cinsi köpeğe de el konuldu.

Haber Merkezi DHA
Pitbull
Pitbull

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, beslenmesi, satılması ve çoğaltılması yasak olan pitbull cinsi köpeklerin bulunup, el konulması için çalışma başlattı.

İstanbul’un göbeğinde pitbull dehşeti kamerada: Köpeği vurun
GÜNDEM
İstanbul’un göbeğinde pitbull dehşeti kamerada: Köpeği vurun

DHA

Ekipler, pitbull köpek beslendiği belirlenen 3 ayrı adrese baskın yaptı. Polisin gittiği ilk adreste M.S.K’ya ait olan pitbull cinsi köpeğe el konulurken, sahibine ise 9 bin 563 lira para cezası kesildi. Polis, ikinci adreste ise S.İ.’ye ait olduğu belirlenen iki pitbull cinsi köpeğe el koydu. S.İ.'ye ise toplamda 19 bin 126 lira para cezası kesti.

Pitbull dehşeti kamerada: Küçük kızın bacağını kırdı
OYNAT 00:57
Pitbull dehşeti kamerada: Küçük kızın bacağını kırdı
Arjtantin'de pitbul türü köpek, annesiyle birlikte caddede duran 7 yaşındaki kıza saldırdı. O anlar kameraya yansıdı. Küçük kızın saldırı sonrası bacağında kırık olduğu ve cerrahi müdahale bulunulduğu kaydedildi.

Baskın yapılan metruk bir binada ise sahipsiz 6 pitbull cinsi yavru köpek bulundu. Polisin kent genelinde, beslenmesi yasak olan hayvanları besleyenlere karşın çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Samsun'da pitbull dehşeti: 11 yaşındaki küçük kız ölümden döndü
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Olay, Samsun’un Havza ilçesinin Memduhiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Tuğba Kaplan ve arkadaşları ile oyun oynarken parkın yanındaki bahçede bulunan köpekleri sevmek istediler.
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Evin bahçesinde bağlı olmadığı ileri sürülen 3 adet pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan Tuğba Kaplan, çevredekilerin yardımına koşması üzerine ölümden kurtuldu. Kanlar içinde kalan kız çocuğu Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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Samsun’daki hastanede tomografisi çekilip müdahalesi yapılan Tuğba Kaplan daha sonra yine ambulansla Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.
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Yaşadığı dehşeti anlatan Tuğba Kaplan, arkadaşları ile parka gittiğini, arkadaşının köpekleri sevmek için yanına gidip kapıyı açınca köpeklerin kendisini ısırmaya başladığını ve sürükleyerek içeri çektiğini söyledi.
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Tuğba Kaplan’ın babası Metin Kaplan ise, Çocuklar parka gidiyorlar. Parka giderlerken kapıyı açıyorlar. Köpek gelip bunları ısırıyor. 3-4 tane, 5 tane pitbull cinsi köpek. Şehrin merkezinde bunları besliyor. Yazık günah değil mi? Şikayetçiyim dedi.
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Samsun'da pitbull dehşeti: 11 yaşındaki küçük kız ölümden döndü
Hayvanların Korunması Kanunu'na göre; pitbull cinsi köpeklerin çevresindekilere tehlike arz ettiği için beslenmesi ve satılması yasak olmasına rağmen vatandaşlar kuralları hiçe sayıyor. Sık sık gündeme gelen pitbull saldırısı haberlerinin son durağı bu kez Samsun oldu. Havza ilçesinde üç pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki Tuğba, ölümden döndü. Ağır yaralanan küçük kız hastaneye kaldırıldı.


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