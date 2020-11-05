Adana'da pitbull besleyenlere yönelik operasyon: İki kişiye 28 bin 652 lira ceza kesildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, beslenmesi, satılması ve çoğaltılması yasak olan pitbull cinsi köpeklerin bulunup, el konulması için çalışma başlattı.

GÜNDEM İstanbul’un göbeğinde pitbull dehşeti kamerada: Köpeği vurun

DHA

Ekipler, pitbull köpek beslendiği belirlenen 3 ayrı adrese baskın yaptı. Polisin gittiği ilk adreste M.S.K’ya ait olan pitbull cinsi köpeğe el konulurken, sahibine ise 9 bin 563 lira para cezası kesildi. Polis, ikinci adreste ise S.İ.’ye ait olduğu belirlenen iki pitbull cinsi köpeğe el koydu. S.İ.'ye ise toplamda 19 bin 126 lira para cezası kesti.

OYNAT 00:57 Pitbull dehşeti kamerada: Küçük kızın bacağını kırdı Arjtantin'de pitbul türü köpek, annesiyle birlikte caddede duran 7 yaşındaki kıza saldırdı. O anlar kameraya yansıdı. Küçük kızın saldırı sonrası bacağında kırık olduğu ve cerrahi müdahale bulunulduğu kaydedildi. BiP'te paylaş

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Baskın yapılan metruk bir binada ise sahipsiz 6 pitbull cinsi yavru köpek bulundu. Polisin kent genelinde, beslenmesi yasak olan hayvanları besleyenlere karşın çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

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