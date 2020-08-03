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Gündem Adanadan acı haber geldi Su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti
ADANA

Adana haberleri: Son dakika haberine göre su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti

Adana'dan acı haber geldi: Su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti

Adana'da yürek yakan bir olay yaşandı. Çukurova ilçesinde, su kuyusu açmak isteyen baba ile ona yardım eden eşi, oğlu ve kardeşi hayatını kaybetti. Aynı aileden 4 kişinin, suya ulaşmak isterken bölgedeki metan gazından etkilendiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Haber Merkezi AA
Su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti.
Su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bozcalar Mahallesi'nde, su kuyusu açmak için kazı yapan Haluk Karahan'a yardım etmek amacıyla oğlu Ömer Karahan, karısı Havva Karahan ve kardeşi Sefa Karahan geldi.

Su kuyusundan 4 kişinin çıkamadığını gören çevredekiler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

AA
Adana'da su kuyusu açmak için kazı yapan aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.n

Ekipler, hayatlarını kaybeden 4 kişiyi su kuyusundan çıkarmak için çalışma başlattı.

  • Vali Süleyman Elban yaptığı açıklamada, su kuyusunda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, "Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Aynı aileden 4 kişinin, suya ulaşmak isterken bölgedeki metan gazından etkilendiği şüphesi üzerinde duruluyor.

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