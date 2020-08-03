Adana haberleri: Son dakika haberine göre su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti Adana'dan acı haber geldi: Su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti Adana'da yürek yakan bir olay yaşandı. Çukurova ilçesinde, su kuyusu açmak isteyen baba ile ona yardım eden eşi, oğlu ve kardeşi hayatını kaybetti. Aynı aileden 4 kişinin, suya ulaşmak isterken bölgedeki metan gazından etkilendiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Haber Merkezi 03 Ağustos 2020, 16:48 Son Güncelleme: 03 Ağustos 2020, 17:10 AA