Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü Ben öldürmeseydim, o beni öldürecekti
ADANA

Adana haberleri: Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü: Ben öldürmeseydim, o beni öldürecekti

Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü: Ben öldürmeseydim, o beni öldürecekti

Adana'da bir kadın tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Fikriye Özbek, kendisini darbettiğini öne sürdüğü kocası Hakan Özbek’i pompalı av tüfeğiyle vurdu. Özbek’in olayın ardından yakınlarına "Ben öldürmeseydim, o beni öldürecekti” dediği iddia edildi.

Haber Merkezi DHA
Adana'da bir kadın kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Adana'da bir kadın kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi 1002 Sokak’ta meydana geldi. Evli ve çocukları olan Fikriye ve Hakan Özbek çifti, gece henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

  • Kavgaya dönen tartışmada iddiaya göre darbedilen Fikriye Özbek, çocuklarının evde olduğu sırada kocasına ait pompalı av tüfeği ile Hakan Özbek’e ateş açtı. Hakan Özbek, göğsüne isabet eden saçmalarla yere yığılırken, silah sesine çiftin çocuğu ve komşuları da uyandı.

DHA
Fikriye Özbek, kendisini darbettiğini öne sürdüğü kocası Hakan Özbek’i pompalı av tüfeğiyle vurdu.

'BEN ÖLDÜRMESEYDİM, O BENİ ÖLDÜRECEKTİ'

Daha sonra yakınlarını arayan Fikriye Özbek, durumu anlatıp, teslim olmak istediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekibinin yaptığı kontrolde, Hakan Özbek’in öldüğü belirlendi.

  • Polise teslim olan Fikriye Özbek’in yakınlarına "Ben öldürmeseydim, o beni öldürecekti” dediği öne sürüldü.

Gözaltına alınan genç kadının polise verdiği ilk ifadesinde ise öldürmek maksatlı ateş etmediğini söylediği öğrenildi.

AA
Fikriye Özbek’in olayın ardından yakınlarına

Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Hakan Özbek’in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

16 yaşındaki genç dehşet saçtı: Eli kız arkadaşına dokunan yaşlı adamı, tabanca kabzasıyla döverek öldürdü
GÜNDEM
16 yaşındaki genç dehşet saçtı: Eli kız arkadaşına dokunan yaşlı adamı, tabanca kabzasıyla döverek öldürdü

Bahçelievler'de sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
GÜNDEM
Bahçelievler'de sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Ceren Duman'ı gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
GÜNDEM
Ceren Duman'ı gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar

İşkenceye uğraşmış halde bulunan Özge'nin babası: Kızımız eceli ile değil, işkence ile öldürüldü
GÜNDEM
İşkenceye uğraşmış halde bulunan Özge'nin babası: Kızımız eceli ile değil, işkence ile öldürüldü
Abone Ol Google News
Dört ildepeş peşe çıktı

Dört ilde
peş peşe çıktı

Havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ben öldürmeseydim,o beni öldürecekti

Ben öldürmeseydim,
o beni öldürecekti

Eşler arasında kavga kanlı bitti, kocasını pompalı tüfekle vurdu.
Kalkan bu kez mavi vatana kurulacak: Türkiye fiili durum yaratma hakkına sahip

Mücahit Pehlivan <br>hayatını kaybetti

Mücahit Pehlivan
hayatını kaybetti

​Yarın, İncek Mezarlığı'nda defnedilecek.
Bayıltana<br>kadar dövdü

Bayıltana
kadar dövdü

​Sinir krizi geçiren adam dehşet saçtı.
Bugün ve<br>yarın rekor kıracak

Bugün ve
yarın rekor kıracak

​Bakan Bekir Pakdemirli'den kritik uyarı..

Şımarık çocuk Yunanistan mafya kesildi

Şımarık çocuk Yunanistan mafya kesildi

Türk gazetecilerin fotoğraflarını ırkçı internet sitesinden paylaşarak hedef gösterdiler.
Fransa'nın<br>kaçak okulları

Fransa'nın
kaçak okulları

​Charles de Gaulle ve Pierre Loti adlı iki lisenin hiçbir yasal dayanağı yok.
ABD resmen<br>dalga geçiyor

ABD resmen
dalga geçiyor

Ambargoyu neden kaldırdıklarını komik bahaneyle açıkladılar.
Ateşle oynamayın

Ateşle oynamayın

Yıllar önce kaçan Yunanistan, Ege'de sahte kabadayılık yapıyor.
Bile bile<br>ölümü seçti

Bile bile
ölümü seçti

​Ölmeden önce "Kendimden geçsem de hastaneye kaldırmayın" demiş.
Macron'u<br>Esed'e benzettiler

Macron'u
Esed'e benzettiler

Lübnan'ı sömürge zihniyetiyle yeniden yönetmek istiyor.
Tarım sektörü<br>yüzde 4 büyüdü

Tarım sektörü
yüzde 4 büyüdü

​Bakan Pakdemirli tarım alanındaki son atılımları Yeni Şafak'a anlattı.
Boşnaklara<br>soykırım tehdidi

Boşnaklara
soykırım tehdidi

​Irkçı Sırplar yeni Srebrenitsa peşinde.
Bıraktığımız<br>yerden devam

Bıraktığımız
yerden devam

​Millilerimiz bu akşam Sivas'ta Macaristan'ı ağırlayacak.
Hristiyanlara<br>Ayasofya kitabı

Hristiyanlara
Ayasofya kitabı

​Ayasofya'nın nasıl korunduğu anlatan kitap İngilizce olarak dağıtılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.