Gündem Üvey annenin komaya soktuğu küçük kıza devlet sahip çıktı Hayatta kalma mücadelesini kazandı
ADANA

Adana haberleri: Üvey annenin komaya soktuğu küçük kıza devlet sahip çıktı!

Üvey annenin komaya soktuğu küçük kıza devlet sahip çıktı: Hayatta kalma mücadelesini kazandı

Adana'da 'üzerine motosiklet düştü' diye hastaneye getirilen Suriyeli 3 yaşındaki Nurcan M.'yi üvey annesinin dövdüğü ortaya çıkmıştı. Üvey annenin "sürekli ağlıyor" diye döverek komaya soktuğu 3 yaşındaki kız çocuğu hayatta kalma mücadelesini kazandı. Hastaneden taburcu olan kız çocuğu yuvaya yerleştirildi.

Haber Merkezi İHA
Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilirken, üvey anne tutuklandı.
Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilirken, üvey anne tutuklandı.

Olay, 25 Ekim Cuma günü Adana'nın Yüreğir ilçesi, Yavuzlar Mahallesi’nde gece meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşındaki Nurcan M., üzerine motosiklet düştüğü söylenerek babası Cafer M. (24) ve üvey annesi Visal İbrahim (23) tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada acil serviste ilk kontrolü yapılan kız çocuğunun beyin kanaması geçirdiği belirlenerek, hemen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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Kız çocuğu beyin kanaması geçirdiği için yoğun bakıma alınmıştı.

Çapraz sorguda ortaya çıkmıştı

Hastanede kontrol altına alınan kız çocuğunun, yüzünde, kollarında, kafasında ve sırtında izler gören doktor bu izlerin darp sonucu oluşabileceğinden şüphelenerek polise haber verdi. Ayrıca doktor küçük kızın vücudunda ısırık izleri de tespit etti. Kız çocuğu beyin kanaması geçirdiği için yoğun bakıma aldı.

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Baba Cafer M'nin kızı Nurcan M. henüz bir yaşındayken eşinden ayrılıp Visal İ. ile evlendiği öğrenildi.n

Komadaki çocuk için doktorun haber vermesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri geldi. Doktor ile birlikte yapılan ilk incelemede çocuğun kafa, yüz, kol ve sırtındaki izlerin darp sonucu oluştuğu tespit edildi. Bunun üzerine polis üvey anne Visal İbrahim, baba Cafer M. ve evdeki diğer akrabaları amca İbrahim M. (21), babaanne Fatma A.’yı (56) gözaltına aldı. İlk ifadelerinde çocuğun üzerine motosiklet düştüğünü söyleyen zanlılar, çapraz sorguda çocuğu üvey annenin dövdüğünü itiraf etti.

Doktor ile birlikte yapılan ilk incelemede çocuğun kafa, yüz, kol ve sırtındaki izlerin darp sonucu oluştuğu tespit edildi.

"Sürekli ağlayınca darp ettim"

Yapılan sorgulamada üvey anne evlendiğinde 1 yaşında olan çocuğun o günden beri ağladığını kocasını çocuğu doktora götürmesini istediğini ancak götürmediğini, çocuğun ağlamasından dolayı psikolojisinin bozulduğunu, bu nedenle çocuğu darp ettiğini söylediği ileri sürüldü.

Üvey annenin kayınvalidesi ve kayınbiraderinin de ifadesinde çocuğu dövdüğünü bildiklerini, dövmemesi konusunda uyardıklarını söyledikleri öğrenildi. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilirken, üvey anne tutuklandı. Diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Visal İ. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.n

Hayat mücadelesini kazandı

Bu arada, çocuğun hastanedeki tedavisi günlerce devam etti. Doktorlar kız çocuğunun hayatta kalması için ellerinden geleni yaptı. Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri olayın ardından çocukla birebir ilgilenip hastaneden hiç ayrılmadı. Çocuk 10 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından servise çıktı. Bir süre de serviste tedavi gören kız çocuğu hayatta kalma savaşını kazandı. Hastaneden taburcu olan kız çocuğu devlet tarafından alınarak yuvaya yerleştirildi.

'Üzerine motosiklet düştü’ denilen küçük kızı üvey annesinin acımasızca dövdüğü ortaya çıktı
FOTOĞRAF 24
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Adana'da 3 yaşındaki üvey kızını döverek komaya girmesine neden olduğu öne sürülen kadın tutuklandı.
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Suriyeli 3 yaşındaki Nurcan M, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki evlerinden yakınları tarafından baygın halde Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen çocuk, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve diş izi olduğunu fark eden doktorlar durumu polise bildirildi. Amcası İbrahim El Mustafa'nın motosikletinin üzerine devrildiği öne sürüldü.
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Çocuğun hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Büro Amirliğince, Suriyeli üvey anne Visal İ. (23), baba Cafer M. (24), babaanne Fatma A. (56) ve amca İbrahim M. (21) gözaltına alındı.
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Çocuğun vücudundaki diş izi sıralamasındaki bir boşluktan yola çıkan ekipler, üvey annenin bir dişinin olmadığını ve Nurcan M'nin vücudundaki diş iziyle bunun eşleştiğini tespit etti.
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Visal İ'nin ağladığı için zaman zaman çocuğa şiddet uyguladığı, son olarak evde yeniden ağlaması üzerine ittiği ve çocuğun başına duvara çarpıp bayıldığı iddia edildi.
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Emniyetteki işlemleri tamamlanan dört şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Visal İ. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Baba Cafer M'nin kızı Nurcan M. henüz bir yaşındayken eşinden ayrılıp Visal İ. ile evlendiği öğrenildi.
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Title
'Üzerine motosiklet düştü’ denilen küçük kızı üvey annesinin acımasızca dövdüğü ortaya çıktı
Adanada 'üzerine motosiklet düştü' diye hastaneye getirilen Suriyeli 3 yaşındaki Nurcan El Mustafa'yı üvey annesinin dövdüğü ortaya çıktı. Başına aldığı darbeyle beyin kanaması geçiren, vücudunda darp izlerine rastlanan küçük Nurcan'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, gözaltına alınan üvey anne tutuklandı.


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