Adana'da yapılan uygulamada cephanelik ele geçirildi

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Diyarbakır'da maske ve mesafesiz düğün halayı

Yapılan çok sayıda uyarıya rağmen koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı düğün görüntülerine her gün bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor. Son görüntü koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Diyarbakır’dan geldi. Valiliğin aldığı son tedbirlere rağmen vatandaşlar gece geç saatlere kadar düğün yapıp, maskesiz, sosyal mesafe gözetmeksizin tarihi 10 Gözlü Köprüde halay çekti.