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Adana için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden Adana için uyarı yapıldı. Adana'da, yarın ve cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

13:49 . 16/03/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana çevrelerinde yarın ve cumartesi günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ile kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

#Adana
#gökgürültüsü
#sağanak
31 dakika önce
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Adana için gök gürültülü sağanak uyarısı
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