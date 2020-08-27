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Gündem Yangın sonrası evlerine dönen çift gördükleri manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu
ADANA

Adana Kozan'daki yangında hayvanları telef olan çift gözyaşlarını tutamadı

Yangın sonrası evlerine dönen çift gördükleri manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan ve 3 gün sonra kontrol altına alınan orman yangını sonrası evlerine geri dönen köylüler gördükleri manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. 200 hektar alanı kül eden yangının kontrol altına alınmasının ardından evlerinin ve hayvanlarının yandığını gören Karacan çifti, büyük üzüntü yaşadı.

Haber Merkezi DHA
Karacan çifti gördükleri manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı.
Karacan çifti gördükleri manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Kozan'da 23 Ağustos'ta çıkan ve 3'üncü günde kontrol altına alınan orman yangını, 200 hektardan fazla alanın zarar görmesine neden olurken, yerleşim alanlarına da sıçradı.

Yangında ilçeye bağlı Karahamzalı Mahallesi’ndeki evlerini terk etmek zorunda kalan Mehmet ve Seher (59) Karacan çiftine ait ahırda, 30 küçükbaş telef oldu.

Yangın sonrası ahır ve ev kullanılamaz hale geldi.

Adana'daki orman yangınıyla ilgili 3 kişi yakalandı
GÜNDEM
Adana'daki orman yangınıyla ilgili 3 kişi yakalandı

Yangının kontrol altına alınmasının ardından evlerinin ve hayvanlarının yandığını gören Karacan çifti, büyük üzüntü yaşadı.

Yangında ahırdaki 30 küçükbaş hayvan da telef oldu.

MÜCADELE ETTİLER AMA KURTARAMADILAR

İşçi emeklisi olan Mehmet Karacan, 40 yıllık evi yandığı ve hayvanları telef olduğu için üzgün olduğunu belirterek, "2 gün önce saat 23.00’e kadar bekledik. Sonra jandarma, yangının geldiğini ve evi boşaltmamız gerektiğini söyledi. Biz de ilçe merkezine gittik.

Bakan Pakdemirli: Adana Kozan'daki yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz
GÜNDEM
Bakan Pakdemirli: Adana Kozan'daki yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyoruz

Yangın çok büyüktü. Yangın, biz ayrılmadan köyün içine kadar inmişti. 2 gün sonra buraya geldik, gördük ki her yer kül olmuş.

Karacan çifti gördükleri manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı.

İtfaiye ekipleri yangınla mücadele etti ama kurtaramadılar. Evimin içinde hiçbir eşyam kalmadı. 30 hayvanım vardı, kurtaramadım. Şu an yiyeceğim, giyeceğim, yatacak yerim kalmadı. Kaderimiz böyleymiş. Elimizden gelen bir şey yok” diyerek, gözyaşı döktü.

Adana Kozan'daki orman yangını sonrası üzücü görüntüler
FOTOĞRAF 13
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Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınına ekiplerin havadan müdahalesi tekrar başladı.
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Önceki gün Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Dün ara verilen havadan müdahaleye sabahın erken saatlerinde kaldığı yerden devam edildi.
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Bölgedeki yangın söndürme helikopterleri, alevlerin ilerlemesini durdurmaya çalışıyor.
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Adana ve çevre illerden gelen 153 arazöz ve çok sayıda personel de karadan yangının genişlemesini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
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Bu arada bölgedeki yanan alanlar drone ile görüntülendi.
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Yaban hayatını da olumsuz etkilediği gözlenen yangında telef olmuş bir kaplumbağanın görüntülenmesi üzüntüye neden oldu.
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Adana Kozan'daki orman yangını sonrası üzücü görüntüler
Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınına ekiplerin havadan müdahalesi tekrar başlarken bölgedeki yanan alanlar drone ile görüntülendi. Yanan ormanlık alanlar ve telef olan hayvanlar görenlerin içini parçaladı.
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