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ADANA

Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı

Adana’da merkezli 12 ilde yürütülen terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında aralarında öğretmen, doktor, polis ve hemşirelerinin de bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti gerçekleştiren operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana merkezli, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Tokat, Nevşehir, Samsun, Kilis, Batman, Şırnak, Mersin ve Osmaniye’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, şafak vakti operasyon düzenlendi. Söz konusu şahısların adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

  • Gözaltına alınanlar arasında, aktif görevde bulunan doktor, öğretmen, polis memuru, hemşire ve laboratuvar teknikeri olduğu öğrenildi.

DHA
Şafak vakti gerçekleştiren operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

FETÖ'NÜN MAHREM YAPISI İÇİNDELER

Yakalanan şüphelilerin terör örgütü FETÖ’nün haberleşme ağı olan “Bylock” kullandıkları tespit edildi.

Öte yandan, yakalanan zanlıların FETÖ’nün mahrem yapısı içerisinde olduğu öğrenildi.

DHA
Yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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