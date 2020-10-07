Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı

Sahte Şeyh Şağban: Fetullah hoca ile sarılalım, hapishaneleri boşaltalım

FETÖ darbesine karşı 'eylemsizlik' emreden Fatih Eyüp Şağban, teröristbaşı Fetullah Gülen'e olan muhabbeti de ayrı bir konu. Daha birkaç ay öncesine kadar sohbetlerinde Türkiye'nin 'Fetullah Gülen Hocaefendi' diye bahsettiği terörist ve örgütü ile helalleşmesi gerektiğini iddia etti. Yeni Şafak'ın elde ettiği görüntülere göre Şağban 2 Nisan 2020'de Sakarya Kuzuluk'ta yandaşlarına verdiği sohbette skandal ifadeler kullandı.