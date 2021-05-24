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ADANA

Üç ilde PKK’nın siyasi alan yapılanmasına operasyon: 20 kişi gözaltında

Terör örgütü PKK'ya yönelik Adana merkezli üç ilde şafak vakti operasyon gerçekleştirildi. PKK/KCK terör örgütünün siyasi alan yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada HDP ile DBP mevcut ve eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK operasyonu: HDPli yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltında
Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK’nın siyasi alan yapılanmasına operasyon.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü PKK/KCK’ın siyasi alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, kırsala aktarım faaliyetlerinde bulundukları 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Adana merkezli, Şırnak ve Tunceli’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK’nın siyasi alan yapılanmasına operasyon
Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK’nın siyasi alan yapılanmasına operasyon

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) mevcut ve eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 kişiye yönelik yapılan operasyonda şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı.

KAPILAR KOÇBAŞLARI İLE KIRILDI

Özel Harekat Timleri söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklarda önce zırhlı araçlarla girip ardından uzun namlulu silahla çevrede güvenlik önlemi aldı. Alınan güvenlik önleminin ardından şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapılar kırılarak girildi. Özel Harekat içeri girdikten sonra şüphelilere kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

Alınan güvenlik önleminin ardından şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapılar kırılarak girildi.
Alınan güvenlik önleminin ardından şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapılar kırılarak girildi.

HDP GENÇLİK YAPILANMASINI PARAVAN OLARAK KULLANDILAR

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin, HDP Gençlik Meclisi yapılanmasını paravan olarak kullanarak terör örgütü adına araç kundaklama, pankart asman, el yapımı patlayıcı (EYP) atma, Molotof kokteyli atma ve yasadışı eylem ve faaliyetlerinde bulunduklarını öğrenildi.

HDP ile DBP mevcut ve eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı
HDP ile DBP mevcut ve eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı
  • Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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