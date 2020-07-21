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Adana son dakika haberleri... Adana Adliyesi önünde çıkan silahlı kavga: 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Adana'da hareketli dakikalar: Adliye önünde çıkan silahlı kavgada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Adana Adliye binası önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, baygınlık geçiren bir kişiye 112 ekipleri müdahale etti.

Haber Merkezi AA
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Adana'da adliye önünde iki grup tartışmaya başladı. Taraflardan bir kişinin demirle saldırması üzerine tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada bir şüphelinin adliye binasına kaçan gruba ateş açması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Arbede sırasında 2 çocuğun daha aldıkları darbeler nedeniyle yaralandıkları öğrenildi.

AA
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, baygınlık geçiren bir kişiye 112 ekipleri müdahale etti.

AA
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Polis, adliye çevresinde güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

AA

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