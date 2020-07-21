Adana'da hareketli dakikalar: Adliye önünde çıkan silahlı kavgada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

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TFF 1. Lig'de play-off yarı final heyecanı başlıyor

Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off etabında yarı finalin ilk maçlarının heyecanı başladı. TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarında Bursaspor ile Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek. Peki TFF 1. Lig play-off maçları ne zaman oynanacak? Bursaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta?