Adana'da 10 yaşındaki çocuk sele kapıldı: Vatandaşlar tarafından kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı

Sudan çıkamayan çocuğu gören belediye otobüsü şoförü Fatih Çakıcıoğlu ile çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti.

Sarıçam'da sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kentte dünden itibaren etkili olan sağanaktan dolayı sular altında kalan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir ara sokakta, yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki S. T. K. akıntıya kapıldı.

Sudan çıkamayan çocuğu gören belediye otobüsü şoförü Fatih Çakıcıoğlu ile çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti.

Çocuğu kucağına alarak kurtaran vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

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Bölgeye giden ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kocamanla, hipotermi tanısıyla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bu arada çocuğun kurtarılma anı cep telefonuyla görüntülendi.

"Çamurun içinden çekip çıkarmışlar"

Mahallede market işleten baba Yaşar Kocamanla, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun yüzde 92 görme engelli olan annesi Fadime'yi eve bıraktıktan sonra yanına gelmek isterken sel sularına kapıldığını söyledi.

Olay esnasında kendisinin markette olduğunu dile getiren baba Kocamanla, "Ambulans geldikten sonra 'bir çocuk selde boğuldu' dediler. Aradan 5 dakika sonra benim oğlum olduğunu öğrendim. Gidip baktığımda perişanlıktı, hiçbir hareket hali yoktu. Belediye otobüsü şoförü ve fırıncı arkadaşların kurtardığı söyleniyor. Çamurun içinden çekip çıkarmışlar, belki bir dakika daha olsa kesinlikle kurtarılamazdı" diye konuştu.

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Baba Kocamanla, oğlunun tedavisinin sürdüğünü ancak psikolojisinin iyi olmadığını, olay anını çok hatırlamadığını dile getirdi.

Olayın takipçisi olacağını belirten baba Kocamanla, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.

Hastanedeki tedavisi devam eden 8 yaşındaki S.T. K. da sel sularına kapıldığını, kendisini otobüs şoförünün kurtardığını anlattı.

"300 metre kadar suda sürüklendi"

Belediye otobüsü şoförü Fatih Çakıcıoğlu ise güzergahının son durağına gelip aracını park ettiğini ve yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğu gördüğünü söyledi.

Çocuğun ayağının takılmasıyla suya düştüğünü belirten Çakıcıoğlu, "Ayağı kaydı ve suya düştü. İnsanın aklına tabii o anda bir şey gelmiyor, direkt arkasından koştum 300 metre kadar suda sürüklendi. En son suya battığında yakaladım. Çok şükür şu an iyi" diye konuştu.