Adana'da 15 Temmuz şehitleri ikiz kardeşlerin mezarları tahrip edildi

Adana'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de arasında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verildi.

AA

Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri mezarlık ve çevresinde inceleme başlattı.

DHA

Baba Oruç gözyaşlarına boğuldu

Yakınlarının mezarlarının tahrip edildiğini öğrenerek bölgeye gidenler arasındaki şehit polis memuru ikizlerin babası Ali Oruç, gözyaşlarına boğuldu.

DHA

"Burada bile rahat bırakmıyorlar"

Gazetecilere açıklamada bulunan baba Oruç, "Vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden şehitlerim Ahmet ve Mehmet'imi burada bile rahat bırakmıyor hainler. Allah'tan bulsunlar. Ben onları Allah'a havale ediyorum. Bizler, 'Vatanı ve bayrağı için canını vermeye hazırız.' diyen insanlarız. Bu, şehitlere yapılacak bir şey mi?" dedi.

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DHA

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