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ADANA

Adana'da 15 Temmuz şehitleri ikiz kardeşlerin mezarları tahrip edildi

Adana'da, aralarında 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de bulunduğu 79 mezarın taşı tahrip edildi. Şehit polis memuru ikizlerin babası Ali Oruç, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "Vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden şehitlerim Ahmet ve Mehmet'imi burada bile rahat bırakmıyor hainler. Ben onları Allah'a havale ediyorum. Bu, şehitlere yapılacak bir şey mi?" diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
Mezar taşlarını tahrip edenlerin bulunması için çalışma başlatıldı.
Mezar taşlarını tahrip edenlerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Adana'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de arasında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verildi.

AA

Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri mezarlık ve çevresinde inceleme başlattı.

DHA

Baba Oruç gözyaşlarına boğuldu

Yakınlarının mezarlarının tahrip edildiğini öğrenerek bölgeye gidenler arasındaki şehit polis memuru ikizlerin babası Ali Oruç, gözyaşlarına boğuldu.

DHA

"Burada bile rahat bırakmıyorlar"

Gazetecilere açıklamada bulunan baba Oruç, "Vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden şehitlerim Ahmet ve Mehmet'imi burada bile rahat bırakmıyor hainler. Allah'tan bulsunlar. Ben onları Allah'a havale ediyorum. Bizler, 'Vatanı ve bayrağı için canını vermeye hazırız.' diyen insanlarız. Bu, şehitlere yapılacak bir şey mi?" dedi.

DHA

https://www.yenisafak.com/15te...

Şehit babasından Erdoğan'ı gözyaşlarına boğan şiir
OYNAT 05:56
Şehit babasından Erdoğan'ı gözyaşlarına boğan şiir
FETÖ'cü darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç'un okuduğu şiir başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm salonu gözyaşlarına boğdu.


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