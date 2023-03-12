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Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Merkez üssü Adana Saimbeyli'de saat 15.31'de, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

15:43 . 12/03/2023 Pazar
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Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Adana Saimbeyli'de saat 15.31'de, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.





#Adana
#Deprem
#Son dakika
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Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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