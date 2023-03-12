Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası bölgedeki okullarda eğitim faaliyetlerine ara verilmişti. Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da eğitim-öğretim 1 Mart'ta başladı. Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de ise okullar 13 Mart Pazartesi günü açılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilen okullarda eğitime başlayacak. Peki Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da okullar ne zaman açılacak?