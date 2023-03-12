Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Adana Saimbeyli'de saat 15.31'de, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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