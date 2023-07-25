Adana'da 5,5 büyüklüğünde korkutan deprem

Adana/Kozan
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
"Olumsuz ihbar yok"
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Deprem 5 saniye kadar sürdü. Şu ana kadar gelen olumsuz bir ihbar yok. Tarama çalışmaları sürüyor" dedi.
"Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirildi"
AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44’te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir" açıklamasında bulundu.
Valilikten açıklama geldi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, büyük bir olumsuz durumun olmadığını Kozan'da birkaç ahırın zarar gördüğünü söyledi.
Bakan Koca: 8 yaralı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu:
Bu sabah meydana gelen Adana Kozan merkezli depremde Adana’da 2 kişi yüksekten atlama ve eşya düşmesine, Osmaniye’de ise 6 kişi yüksekten atlama ve düşmeye bağlı olarak olaydan etkilenmiştir. Depremden etkilenen kişiler olay yerine görevlendirilen 8 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir. Hastalarımıza ve depremden etkilenen halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.
Bakan Yerlikaya: Can ve mal kaybına yönelik ihbar yok
Bakan Uraloğlu: Ekiplerimiz sahada
Çevre illerde hissedildi
Yerin 11,27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana merkez başta olmak üzere Mersin, Kayser, Osmaniye ve Kahramanmaraş gibi çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar sokağa döküldü.
Kullanılmayan iki binanın duvarları yıkıldı: Yola kaya düştü
Feke ilçesi Uğurlubağ Mahallesi'nin dağlık alanından yola kaya parçaları düştü. Uğurlubağ Mahallesi'ni Kozan ilçesine bağlayan kara yolu ise kapandı.
Kozan'da ayrıca kullanılmayan eski 2 binanın duvarları yıkıldı. Adana'da 6 Şubat depreminde ağır ve orta hasar alan binalarda hasar olup olmadığı araştırılıyor.