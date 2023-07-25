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Adana'da 5,5 büyüklüğünde korkutan deprem

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar, "Şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar yapılmadı. Tarama çalışmaları sürüyor" dedi. Adana Valisi Süleyman Elban, "Başta Kozan olmak üzere binalarda tarama yapılıyor. Henüz yıkılmış bir bina ihbarı gelmedi" ifadelerini kullandı. İlk bilgilere göre ölen veya yaralanan olmadığı belirtilirken yine merkez üssü Kozan'da saat 10.57'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

13:00 . 25/07/2023 Salı
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Adana/Kozan

Adana/Kozan

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



"Olumsuz ihbar yok"

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Deprem 5 saniye kadar sürdü. Şu ana kadar gelen olumsuz bir ihbar yok. Tarama çalışmaları sürüyor" dedi.


"Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirildi"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44’te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir" açıklamasında bulundu.


Valilikten açıklama geldi

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban depremin ardından açıklamalarda bulundu. Elban açıklamasında; tüm Adanalılara geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirterek,
"İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yok. Taramalarımız sürüyor"
ifadelerini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, büyük bir olumsuz durumun olmadığını Kozan'da birkaç ahırın zarar gördüğünü söyledi.



Bakan Koca: 8 yaralı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu:


Bu sabah meydana gelen Adana Kozan merkezli depremde Adana’da 2 kişi yüksekten atlama ve eşya düşmesine, Osmaniye’de ise 6 kişi yüksekten atlama ve düşmeye bağlı olarak olaydan etkilenmiştir. Depremden etkilenen kişiler olay yerine görevlendirilen 8 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir. Hastalarımıza ve depremden etkilenen halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.


Bakan Yerlikaya: Can ve mal kaybına yönelik ihbar yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya,
"Bugün saat 08.44'te Adana'mızın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu ana kadar 112 Acil İhbar hattına can ve mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar yapılmamıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun"
şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu: Ekiplerimiz sahada

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da
"Adana Kozan'da meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz sahada; iletişim altyapısı, yol güzergahları ve diğer alanlara ilişkin taramalarını sürdürmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun"
dedi.

Çevre illerde hissedildi

Yerin 11,27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana merkez başta olmak üzere Mersin, Kayser, Osmaniye ve Kahramanmaraş gibi çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar sokağa döküldü.



tvnet canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Altan, 2000 yılı öncesi yapılara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşların orta hasarlı binalara onarım yapmadan girdiğini belirten Altan
, "Onarım çalışması yapılmayan binalardan uzak durulmalı. Adana'da devamlı küçük büyüklükte depremler oluşmakta. Bu bölge sürekli titreşim halinde, binalar yıpranıyor"
ifadelerini kullandı.


Kullanılmayan iki binanın duvarları yıkıldı: Yola kaya düştü

Feke ilçesi Uğurlubağ Mahallesi'nin dağlık alanından yola kaya parçaları düştü. Uğurlubağ Mahallesi'ni Kozan ilçesine bağlayan kara yolu ise kapandı.


Kozan'da ayrıca kullanılmayan eski 2 binanın duvarları yıkıldı. Adana'da 6 Şubat depreminde ağır ve orta hasar alan binalarda hasar olup olmadığı araştırılıyor.



#Adana
#Kozan
#deprem
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