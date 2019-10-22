Adana'da akrabalar arasında 10 yıl önce çıkan kavga nedeniyle kan aktı

Adana'daki olay, 2 Ekim günü Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Eray Demir K. (26), amcasının oğlu H.K.'e '10 yıl önce amcamızı dövmüştün' diyerek tokat attı. Kavga aile büyüklerinin araya girmesiyle sonlandı. Ancak, Eray Demir K., kavga ettiği kahvehanenin önünden birkaç kez geçip kuzenlerine tabanca gösterince tekrar kavga çıktı.
Kavgaya karışan amca çocukları M. K. (24) ile A. K. (30), Eray Demir K.'ye tabancayla ateş etti. Başından yaralanan Eray Demir K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanan M.K. ve A.K. tutuklandı, H. K. ise serbest bırakıldı.