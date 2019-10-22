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Adana haberleri: 10 yıl önceki kavga nedeniyle öldürüldü

Adana'da akrabalar arasında 10 yıl önce çıkan kavga nedeniyle kan aktı

Adana'da 10 yıl önce amcasını dövdüğünü iddia ettiği kuzenleriyle kavga eden Eray Demir K., tabancayla başından vurularak öldürüldü. Eray Demir K.'nin iki amcaoğlu tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanan M.K. ve A.K. tutuklandı.
Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanan M.K. ve A.K. tutuklandı.

Adana'daki olay, 2 Ekim günü Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Eray Demir K. (26), amcasının oğlu H.K.'e '10 yıl önce amcamızı dövmüştün' diyerek tokat attı. Kavga aile büyüklerinin araya girmesiyle sonlandı. Ancak, Eray Demir K., kavga ettiği kahvehanenin önünden birkaç kez geçip kuzenlerine tabanca gösterince tekrar kavga çıktı.

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Kavgaya karışan amca çocukları M. K. (24) ile A. K. (30), Eray Demir K.'ye tabancayla ateş etti. Başından yaralanan Eray Demir K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanan M.K. ve A.K. tutuklandı, H. K. ise serbest bırakıldı.

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