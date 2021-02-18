Gündem Özel timden DEAŞ operasyonu Kapılar kırıldı 9 kişi gözaltına alındı
ADANA

Adana’da DEAŞ operasyonu: Kapılar kırıldı 9 kişi gözaltına alındı

Özel timden DEAŞ operasyonu: Kapılar kırıldı 9 kişi gözaltına alındı

Adana’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele polislerinin oluşturduğu özel tim şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlerken, operasyon sırasında şüphelilere ait evlerin kapıları koçbaşı ile kırılarak açıldı.

Haber Merkezi İHA
Özel tim söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın düzenledi.
Özel tim söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın düzenledi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ adına Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon başlattı.

Özel tim söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın düzenledi.

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Terörle Mücadele polislerinin oluşturduğu özel tim söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin 5’i Suriye, 4’ü Irak uyruklu olduğu öğrenildi.
  • Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin 5’i Suriye, 4’ü Irak uyruklu olduğu öğrenildi.

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