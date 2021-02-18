Özel timden DEAŞ operasyonu: Kapılar kırıldı 9 kişi gözaltına alındı

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Şampuanını bile belediyeye ödetti

Antalya Kumluca CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu’nun özel alışverişlerinin parasını belediyeye ödettiği ortaya çıktı. Köleoğlu, bir marketten müşteri kartıyla aldığı saç dökülmesine karşı şampuan, erkek şortu, sürahi ve tava gibi tüm ihtiyaçlarını belediye iştiraki Sarnıçtepe İnşaat Şirketi’ne fatura etti. Hakkında 2 milyon liralık yolsuzluk iddiası bulunan Köleoğlu’na soruşturma açılmıştı.