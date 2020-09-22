DEAŞ’ın uyuyan hücresine şafak operasyonu: 6 kişi gözaltında

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Dışişleri Bakanlığı: AB Dış İlişkiler Konseyi’nin yaptırım kararı bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur

Dışişleri Bakanlığı, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı sonucunda Libya bağlamında bir Türk denizcilik şirketinin yaptırım listesine alınması kararının ardından yaptığı yazılı açıklamada “AB Dış İlişkiler Konseyi’nin bugünkü toplantısı sonucunda Libya bağlamında bir denizcilik şirketimizin de yaptırım listesine alınmasının bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur” dedi.

