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ADANA

Adana'da DEAŞ operasyonu: Uyuyan hücredeki 6 kişi gözaltına alındı

DEAŞ’ın uyuyan hücresine şafak operasyonu: 6 kişi gözaltında

Adana polisi gelen istihbarat sonrası şafak vakti DEAŞ'ın uyuyan hücresi olarak bilinen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Uyuyan hücrelere özel harekat polisleri eş zamanlı baskınlar düzenledi.
Uyuyan hücrelere özel harekat polisleri eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Suriye uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ yönelik operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisleri önceden belirlenen adreslere peş peşe operasyon düzenledi.

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Özel harekat polislerinin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Düzenlenen baskında yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Özel harekat polislerinin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

UYUYAN HÜCRE POZİSYONUNA GEÇMİŞLER

Yakalanan şüphelilerin, Suriye’de DEAŞ adına savaşçı olarak görev yaptıktan sonra Türkiye’ye gelip uyuyan hücre durumuna geldikleri öğrenildi.

Özel harekat polislerinin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Özel harekat polislerinin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

DEAŞ’ın uyuyan hücresine şafak operasyonu
FOTOĞRAF 20
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Suriye uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ yönelik operasyon düzenlendi.
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Özel harekat polislerinin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
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Evlere koçbaşıyla kapıları kırarak giren ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu sırada bazı polisler sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
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Gözaltına alınan 5 şüpheli Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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Ekipler bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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DEAŞ’ın uyuyan hücresine şafak operasyonu
Adana polisi gelen istihbarat sonrası şafak vakti DEAŞ'ın uyuyan hücresi olarak bilinen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

14 DEAŞ'lı teröristin gözaltına alındığı operasyon polis kamerasında
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14 DEAŞ'lı teröristin gözaltına alındığı operasyon polis kamerasında
Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına 14 yabancı uyruklu gözaltına alınırken operasyon anı polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


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