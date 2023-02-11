Adana'da depremde yıkılan apartmanının sahibi Hasan Alpargün KKTC'de yakalandı

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hakkında "Taksirle Öldürme ve Yaralamaya Neden Olmak" suçlarından arama kararı çıkarılan ve KKTC'ye kaçtığı öğrenilen Alpargün'ün, KKTC’de yapılan çalışmalar sonucu Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olması sağlandı.