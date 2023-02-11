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Adana'da depremde yıkılan apartmanının sahibi Hasan Alpargün KKTC'de yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden Alpargün İnşaat'ın sahibi Hasan Alpargün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da gözaltına alındı.

19:21 . 11/02/2023 Cumartesi
AA
Kemal Kılıçdaroğlu - Hasan Alpargün.

Kemal Kılıçdaroğlu - Hasan Alpargün.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hakkında "Taksirle Öldürme ve Yaralamaya Neden Olmak" suçlarından arama kararı çıkarılan ve KKTC'ye kaçtığı öğrenilen Alpargün'ün, KKTC’de yapılan çalışmalar sonucu Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olması sağlandı.

Devam eden çalışmalarda Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın alma girişiminin olduğu öğrenildi.


#Alpargün İnşaat
#Hasan Alpargün
#KKTC
1 saat önce
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Adana'da depremde yıkılan apartmanının sahibi Hasan Alpargün KKTC'de yakalandı
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