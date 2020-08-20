Polis kavga ihbarı üzerine gitti dizi çekildiği ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga olduğu ihbarı yapılınca olay yerine Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne bağlı zırhlı araçlarla çok sayıda ekip sevk edildi.

İhbar sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Mahalleye ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada iki grup arasında çatışma olmadığını ve bir dizinin çekiminin yapıldığını belirledi.

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Polis ekipleri, oyuncak tabancalarla dizi çekimi yapıldığını tespit etti.

Silahları inceleyen polis, tabancaların oyuncak olduğunu ve çekim ekibinin gerekli izinlerinin bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerin incelemesinin ardından, dizinin yarım kalan sahnesinin çekimine devam edildi.

Ekiplerin incelemesinin ardından, dizinin yarım kalan sahnesinin çekimine devam edildi.