Kilis'te korkunç cinayet: Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü

Edinilen bilgiye göre, 11 gün önce 68 yaşındaki Altue El Hassan’ın ailesi tarafından kayıp olduğu belirtilerek, Emniyete kayıp ihbarı yapıldı.

Soruşturmayı sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altue El Hassan'ın damadı M.E.A’yı sorguya aldı.

İHA Kilis'te kayıp ihbarı yapılan Suriyeli kadının cesedi, yaşadığı apartmanın bodrum katında bulundu.

M.E.A. kayınvalidesini öldürerek ikamet ettikleri Atatürk Mahallesi Bekçioğlu Sokaktaki 5 katlı binanın zemin katını eşerek gömdüğünü, sonra da üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

İHA Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılan ceset, otopsi için Kilis Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olay yerine gelen Kilis Cumhuriyet Savcısı Kerem Uçkan’ın gözetiminde ceset, beton kırılarak çıkarıldı. Olay Yeri inceleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ceset çıkarılarak otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Gözaltındaki M.E.A’nın sorgusu sürüyor.

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