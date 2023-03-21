|
Reklam
Reklam
Gündem

Adana'da 'Dündarlar' suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 'Dündarlar' adlı silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

08:00 . 21/03/2023 Salı
DHA
Adana Ceyhan'da 'Dündarlar' suç örgütüne operasyon

Adana Ceyhan'da 'Dündarlar' suç örgütüne operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu ilçede 'Dündarlar' adlı çıkar amaçlı silahlı suç örgütünü deşifre etti. Haksız menfaat sağlamak amacıyla vatandaşlara baskı yapmak, silahlanmaya çalışmak, ilçe genelinde meydana gelen ateşli silah ile kasten adam öldürme ve kasten yaralama olaylarını gerçekleştirmek suçlarını gerçekleştirdiği tespit edilen örgüte üye olduğu 16 şüpheli saptandı.


Savcılığın yakalama kararı çıkardığı 16 şüphelinin adresine önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 9 ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız pompalı av tüfeği ile silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan 15 şüpheliden 14'ü bugün adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, savcılığın sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Bir şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ederken, adresinde bulunamayan firari konumdaki bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili F.U. (37) ve dini nikahla birlikte yaşadığı, çocukların annesi B.Ç. (30) gözaltına alındı.


Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden anne B.Ç. tutuklandı, F.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




#Adana
#Ceyhan
#operasyon
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.