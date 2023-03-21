Adana'da 'Dündarlar' suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Adana Ceyhan'da 'Dündarlar' suç örgütüne operasyon
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu ilçede 'Dündarlar' adlı çıkar amaçlı silahlı suç örgütünü deşifre etti. Haksız menfaat sağlamak amacıyla vatandaşlara baskı yapmak, silahlanmaya çalışmak, ilçe genelinde meydana gelen ateşli silah ile kasten adam öldürme ve kasten yaralama olaylarını gerçekleştirmek suçlarını gerçekleştirdiği tespit edilen örgüte üye olduğu 16 şüpheli saptandı.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan 15 şüpheliden 14'ü bugün adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, savcılığın sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili F.U. (37) ve dini nikahla birlikte yaşadığı, çocukların annesi B.Ç. (30) gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden anne B.Ç. tutuklandı, F.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.