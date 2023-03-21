Adana'da 'Dündarlar' suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Sultangazi'den taksiye binen ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen üç kişi, taksiciye Arnavutköy'deki tenha bir alana gitmesini istedi. Taksi şoförü ise, "Tüm gün bize çalışacaksın, paranı bize vereceksin" diyen şüphelileri, görev yaptığı durağa götürdü. Şüpheliler duraktaki taksiciler tarafından dövülürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.