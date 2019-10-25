Gündem Adanada eylem için keşif çalışması yapan 9 DEAŞlı yakalandı
ADANA

Adana'da eylem için keşif çalışması yapan 9 DEAŞ'lı yakalandı

Adana'da düzenlenen operasyonla terör örgütü DEAŞ üyesi 9 kişi gözaltına alındı. Teröristlerin örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu, örgüt adına eylem arayışında bulundukları ve bu amaçla keşif çalışması yaptıkları, örgüte eleman kazandırdığı ve örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Adana’da DEAŞ operasyonu
Adana’da DEAŞ operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

AA
Adana’da DEAŞ operasyonu

ADRESLERİ TESPİT EDİLEN TERÖRİSTLER YAKALANDI

  • Çalışmalar kapsamında örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu, örgüt adına eylem arayışında bulundukları ve bu amaçla keşif çalışması yaptıkları, örgüte eleman kazandırdığı ve örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu değerlendirilen 9 şüphelinin adresleri tespit edildi.

İHA
Adana’da DEAŞ operasyonu
Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi.

ÖRGÜTSEL MATERYALLERE EL KONULDU

  • Koç başıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, buralarda yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu.

İHA
Adana’da DEAŞ operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan biri Suriye uyruklu 9 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

AA
Adana’da DEAŞ operasyonu

AA
Adana’da DEAŞ operasyonu

AA
Adana’da DEAŞ operasyonu

AA
Adana’da DEAŞ operasyonu

AA
Adana’da DEAŞ operasyonu

YPG'ye en büyük darbeyi örgüt içerisindeki çözülmeler vuracak
DÜNYA
YPG'ye en büyük darbeyi örgüt içerisindeki çözülmeler vuracak

Türkiye izlemeye devam edecek: 30 km güneye giden teröristlere sıkı takip
DÜNYA
Türkiye izlemeye devam edecek: 30 km güneye giden teröristlere sıkı takip

Katili ABD'ye götürecekler
DÜNYA
Katili ABD'ye götürecekler

DEAŞ çocuklarını PKK’lı yapıyorlar
DÜNYA
DEAŞ çocuklarını PKK’lı yapıyorlar
FETÖcüleri TSKya sızdıranlar yakalandı

FETÖ'cüleri TSK'ya sızdıranlar yakalandı

​Biri albay 6 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı.
Kriz karşısında çaresiz

Kriz karşısında çaresiz

​Osmanlı'ya skandal sözler söyleyen Avn, halkının karşısına çıkamadı.
Paşabahçe satışta

Paşabahçe satışta

Savaş gemisi olacaktı vapur yapıldı şimdi satılıyor.
5 ilde<br>tarihi rekor

5 ilde
tarihi rekor

​Satış 45 bine yaklaşacak, gelir 35 milyarı aşacak.
İstanbul'un 176 günlük suyu kaldı

İstanbul'un 176 günlük suyu kaldı

​Uzmanlardan İstanbul için korkutan tasarruf uyarısı.
Güvenli bölgenin güvenliği<br>adım adım gözlenecek

Güvenli bölgenin güvenliği
adım adım gözlenecek

​Teröristlerin gittiği yerler de İHA/SİHA gözetiminde olacak.
Başkentte kritik operasyon

Başkentte kritik operasyon

ByLock kullanıcısı 53 şüpheliden 39'u gözaltına alındı.
Antrenör rezaleti!

Antrenör rezaleti!

Soyunma odasında genç futbolcuları dövdü.
YPG saflarını<br>terk edecekler

YPG saflarını
terk edecekler

​Terör örgütü içerisindeki 30 binden fazla Arap çıkış yolu arıyor.
Bakanlık<br> faizi resmen indirdi

Bakanlık
faizi resmen indirdi

Amme için başvuracaklar yeni dönem başladı.

Planlar ele geçirildi

Planlar ele geçirildi

​Eylem için keşif yapan 9 DEAŞ'lı yakalandı.
Pentagon'un<br> planı ortaya çıktı

Pentagon'un
planı ortaya çıktı

​ABD'den Suriye'ye petrol için yeni askeri birlik.
Katili ABD'ye götürecekler

Katili ABD'ye götürecekler

Trump teröristbaşının sözde oğlunu ağırlamaya hazırlanıyor.
Artık bu oyun bitti

Artık bu oyun bitti

​Ne zamandan beri bu teröristlerle dost oldunuz?
İyi ki varsın Eren

İyi ki varsın Eren

PYD'yi destek​leyen aktivistin grafitisinin yerine 'İyi ki varsın Eren' yazılı pankart asıldı.
9 adımda normalleşme

9 adımda normalleşme

​Güvenli bölgeye ilk etapta 1 milyon kişi dönecek.
Marmara'da deprem sonrası 7 dakika uyarısı: Tsunami tehlikesi var
Gündem

Marmara'da deprem sonrası 7 dakika uyarısı: Tsunami tehlikesi var

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde görevli Doç. Dr. Ergin Ulutaş, "Marmara'da tsunami tehlikesi var. Eğer Marmara'da deprem olursa 1,5- 2 metre yüksekliğinde tsunami oluşur. En önemli nokta Marmara denizinde oluşabilecek heyelanlardır. Lokal bazda kıyılarımızda 3-6 metre civarında tsunami dalgaları görülebilir. Küçük bir deniz olduğumuz için depremden sonra tsunami dalgalarının kıyıya ulaşma süreci çok daha kısa. Örneğin Japonya’da 30-40 dakika sonra bir tsunami kıyılara ulaşıyorsa, bizde bu 5 ile 7 dakika arasında bazı yerlerde ise 10 dakika civarında oluyor" dedi.
Türkiye'nin ilk tematik lisesi: Havacılık üssüne dönüşen okula Fransa'dan staj talebi
Gündem

Türkiye'nin ilk tematik lisesi: Havacılık üssüne dönüşen okula Fransa'dan staj talebi

Türkiye'nin ilk tematik lisesi Antalya'nın Aksu ilçesindeki Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, havacılık üssüne dönüştü. Bahçesinde dev boeing tipi uçak, atölyelerinde iki kişilik çalışır vaziyette uçağın yanı sıra havacılık sektörünün tüm unsurlarının yer aldığı okula, dünyada yolcu uçağı üreten ender ülkelerden Fransa'daki 2 okuldan staj talebi geldi.
9 ilde TSK'ya sızan FETÖ'cülere ankesör operasyonu
Gündem

9 ilde TSK'ya sızan FETÖ'cülere ankesör operasyonu

Terör örgütü üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve aralarında muvazzafların da olduğu 19 şüpheliden 11'i yakalandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.