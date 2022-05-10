Adana'da FETÖ'nün bölge talebe mesulüne 6 yıl 3 ay hapis

Gündem

Antalya’dan Japonya ve ABD’ye teknoloji ihracatı

Desird Tasarım Ar-Ge, kavisli rotalarda gidebilen manyetik asansör sistemini teknoloji ülkesi Japonya’ya ihredecek. 2013 yılından itibaren Amerika Petrol ve Gaz sektörü için yerli ve milli yüksek teknoloji ürünler ihraç eden şirket, aynı başarıyı Japonya’da da yakalamak istiyor.