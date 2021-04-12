Adana’da FETÖ’ye finansal destek sağlayan 3 kişi operasyonla yakalandı Adana’da FETÖ'nün finansörlerine operasyon Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ’ye yönelik operasyon için şafak vakti harekete geçti. Operasyonda FETÖ’ye finansal destek sağladıkları ve sohbetlerine katıldıkları belirlenen üç kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi 12 Nisan 2021, 07:46 Son Güncelleme: 12 Nisan 2021, 07:47 İHA