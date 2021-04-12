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ADANA

Adana’da FETÖ’ye finansal destek sağlayan 3 kişi operasyonla yakalandı

Adana’da FETÖ'nün finansörlerine operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ’ye yönelik operasyon için şafak vakti harekete geçti. Operasyonda FETÖ’ye finansal destek sağladıkları ve sohbetlerine katıldıkları belirlenen üç kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Adana’da FETÖ’ye finansal destek sağlayan 3 kişi operasyonla yakalandı
Foto/arşiv

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ’ye yönelik operasyon düzenlendi.

Terör örgütü FETÖ’ye finansal destek sağladıkları ve sohbetlerine katıldıkları belirlenen, 3 kişi şafak vakti yapılan operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin, mali müşavir, denetçi ve muhasebe müdürü olduğu öğrenildi.

Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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