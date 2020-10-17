Adana'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

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Fatih ve Kanuni çıkaracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün sondaj çalışmalarını yürüten Fatih gemisini ziyaret ederek, yeni doğal gaz rezervini açıklayacak. Fatih ile birlikte bu rezervi çıkaracak olan Kanuni sondaj gemisi de Karadeniz’e ilerliyor.