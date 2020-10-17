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ADANA

Adana'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Adana'daki kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.
Adana'daki kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Değirmendere Mahallesi Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İskenderun yol ayrımı yakınında meydana geldi. Abdulgani Öner yönetimindeki 33 CAL 47 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Yunus Emre Ağca'nın kullandığı 54 BZ 339 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

AA
Adana'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı.
  • Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçlarda bulunan Dilşah Öner, Şükriye Öner ile Makbule Güner ve Şehmus Güner'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

İHA
Kazada yaralanan 4 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken sağlık ekipleri 4 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdulgani Öner Osmaniye Devlet Hastanesi'ne, Yunus Emre Ağca, Bayram Gökdemir ve Şehmus Öner ise Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden 4 kişinin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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