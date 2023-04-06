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Adana'da heyelan faciası: Üzerine kaya devrilen otomobildeki dört öğretmen hayatını kaybetti

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen yaşamını yitirdi. Öğretmenlerin okuldaki derslerinin ardından, yaşadıkları Feke ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

15:14 . 6/04/2023 Perşembe
AA
Heyelan faciası

Heyelan faciası

Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'ın bulunduğu otomobilin üzerine Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrildi.Kaya altında kalan otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti.

Öğretmenlerin okuldaki derslerinin ardından, yaşadıkları Feke ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğü de Tufanbeyli-Saimbeyli-Feke yolunun 71,6'ncı kilometresinde heyelan meydana geldiğini, güzergahın tedbiren trafiğe kapatıldığını açıkladı.



#Heyelan
#kaya
#KAZA
#Saimbeyli
#Adana
1 saat önce
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