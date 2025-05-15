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Adana'da iki araçta 20 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da iki araçta 20 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

09:5515/05/2025, Perşembe
AA
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Adana'da 20 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilen iki aracın sürücüleri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen minibüs ve otomobili merkez Sarıçam ilçesinde durdurarak arama yaptı.


Araçlarda 20 bin 500 paket kaçak sigara bulundu, sürücüler gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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