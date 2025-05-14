Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aksaray
Jandarma barajda 500 metre kaçak ağ buldu

Jandarma barajda 500 metre kaçak ağ buldu

10:2814/05/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Ekipler, barajın tüm çevresini dron ile denetledi.
Ekipler, barajın tüm çevresini dron ile denetledi.

Aksaray'da kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar yapan jandarma ekipleri barajda 500 metre uzunluğunda 2 adet kaçak ağ ele geçirdi.

Aksaray'da baraj ve göletlerde kaçak avcılığın önüne geçilmesi amacıyla birçok faaliyet yürüten İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Tekneyle baraja açılıp kontroller yapan jandarma ekipleri Aksaray'ın içme ve tarımsal sulama ihtiyacını karşıladığı Mamasın Barajında 500 metrelik 2 ayrı kaçak balık ağı tespit etti. Baraj içerisinden çıkarılan balık ağları imha edilirken, jandarma ekipleri baraj ve çevresinde dron ile de havadan denetim yapıyor. Barajın tüm çevresini dron ile denetleyen ekipler en ufak bir olumsuzlukta anında olaya müdahale ederken, hem havadan hem karadan hem de tekneyle yapılan denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.





#jandarma
#aksaray
#kaçak ağ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Benzine zam geldi tabela yeniden değişti: Motorine zam var mı olacak mı? 14 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları