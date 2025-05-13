Yıkım kararı sonrası kaçak yapıyı vinçle kaçırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye ekipleri tarım arazilerinde kaçak yapıları tespit edip işlem başlatırken, bir kişi çelik konstrüksiyon yapıyı vinçle taşıdı.

Şipali Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde yapılan kaçak yapıları tespit eden belediye ekipleri cezai işlem uyguladı.

4 kaçak yapı yıkılırken, tespit edilen 8 yapının ise mülk sahipleri tarafından kendi imkanlarıyla kaldırıldığı öğrenildi.