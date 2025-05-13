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Yıkım kararı sonrası kaçak yapıyı vinçle kaçırdı

Yıkım kararı sonrası kaçak yapıyı vinçle kaçırdı

19:5813/05/2025, الثلاثاء
DHA
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Bir kişi, kaçak yapıların yıkımından evini vinçle kaçırdı.
Bir kişi, kaçak yapıların yıkımından evini vinçle kaçırdı.

Bursa İnegöl'de tarım arazilerinde yapılan kaçak yapılar tespit edildikten sonra yıkım kararı verildi. Dört kaçak yapı yıkılırken, tespit edilen sekiz yapının ise mülk sahipleri tarafından kendi imkanlarıyla kaldırıldığı öğrenildi. Yıkım kararının ardından bir kişi de tarım arazisine yaptığı çelik konstrüksiyon yapıyı vinçle kaldırıp, taşıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye ekipleri tarım arazilerinde kaçak yapıları tespit edip işlem başlatırken, bir kişi çelik konstrüksiyon yapıyı vinçle taşıdı.

Şipali Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde yapılan kaçak yapıları tespit eden belediye ekipleri cezai işlem uyguladı.

4 kaçak yapı yıkılırken, tespit edilen 8 yapının ise mülk sahipleri tarafından kendi imkanlarıyla kaldırıldığı öğrenildi.

12 kaçak yapının kaldırıldığı mahallede yapılara yıkım kararı alındığı haberini alan bir kişi tarım arazisine yaptığı çelik konstrüksiyon yapıyı vinçle kaldırıp, taşıdı.

Vincin taşıdığı çelik konstrüksiyonu havada görenler ise şaşırdıklarını ifade etti.


#Bursa
#Kaçak Yapı
#Vinç
#Çelik Konstrüksiyon
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