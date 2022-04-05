Adana'da ilginç olay: Silah sesine pencereden baktı gözünden vuruldu

Erzurum'da terör operasyonu: HDP ilçe başkanı gözaltına alındı

Erzurum'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında bir HDP ilçe başkanının da olduğu 6 zanlı yakalandı. Bu kişilerin adreslerindeki aramada bir tabanca, bu silaha ait 2 şarjör ve 151 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 82 av tüfeği fişeği, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, hakkında toplatma kararı bulunan örgütsel içerikli kitaplar ile dijital malzemeler ele geçirildi.