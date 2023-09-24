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Adana'da kaçakçılık operasyonu: Üç şüpheli yakalandı

Adana'da kaçak sigara imalatı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda üç şüpheli gözaltına alındı.

09:38 . 24/09/2023 Pazar
AA
Adana'da kaçakçılık operasyonunda üç şüpheli yakalandı.

Adana'da kaçakçılık operasyonunda üç şüpheli yakalandı.

Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hadırlı Mahallesi'ndeki evde kaçak sigara imalatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 35 bini doldurulmuş 455 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 4 bin sigara paketleme poşeti, 370 kilogram kıyılmış tütün ve 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.



#Adana
#kaçak sigara
#operasyon
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