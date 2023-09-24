Adana'da kaçakçılık operasyonu: Üç şüpheli yakalandı

Evde yapılan aramada 35 bini doldurulmuş 455 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 4 bin sigara paketleme poşeti, 370 kilogram kıyılmış tütün ve 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.