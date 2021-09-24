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ADANA EMLAK

Adana'da kiralık evlerin fiyatı 2 katına çıktı

Adana'da pandemi yüzünden durgun geçen kiralama dönemi, konut yetersizliği ve üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla hareketlendi. Sıfır dairelerini satamayan müteahhitlerin de kiraya yönelmesiyle fiyatlar bir ayda 2 kattan fazla arttı. Adana Emlakçılar Odası Başkanı Ülkü Uçar, aylık bin lira karşılığında kiraya veremedikleri için 2 yıl boş kalan evlerin şu an 2 bin liraya rahatlıkla verildiğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Adanada kiralık evlerin fiyatı 2 katına çıktı
Arşiv

Adana'da yıllardır devam eden imar sorununa pandeminin getirdiği zorluklar da eklenince, ekonominin lokomotifi konumunda bulunan inşaat sektörü kötü günler yaşamaya başladı. Son 9 ayda demirin kilosu 4 liradan 7,5 liraya, bir torba çimentonun fiyatı ise 11 liradan 30 liraya yükseldi. İmar sorunu yüzünden kısıtlı alanda üretim yapan çok sayıda müteahhit, inşaat üretimini neredeyse durdurdu. Konut yetersizliği ve üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla kiralama dönemi hareketlendi. Pandemi kısıtlamalarının olduğu dönemlerde evlerine neredeyse kiracı bulamayan konut sahipleri, yoğun taleple karşılaştı. Ellerindeki sıfır daireleri satamayan müteahhitler de kiraya yönelince, fiyatlar birkaç ayda bazı bölgelerde 2 kattan fazla arttı.

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"KİRALIK EVLER KARABORSA OLDU"

Adana Emlakçılar Odası Başkanı Ülkü Uçar, aylık bin lira karşılığında kiraya veremedikleri için 2 yıl boş kalan evlerin şu an 2 bin liraya rahatlıkla verildiğini söyledi. Kiralık evlerin karaborsaya düştüğünü anlatan Uçar, “Bugün bir ev ilanı alsak, eve daha afiş asmadan hemen kiraya veriyoruz. Öğrencilerin yanı sıra, tayinle kente gelen çalışanların da yoğun ilgisi var. Öğrencilerin oturacağı eşyasız 1 1 evler bin 500 lira, eşyalı olanlar ise 2 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Birkaç arkadaş birleşerek 2 1, 3 1 dairelere daha çok rağbet gösteriyorlar. Onların da kiraları 2-3 bin lira arasında oluyor. Eğer site tarzı bir yerde ev tutacak olurlarsa onların fiyatı da 4-5 bin liraya kadar yükseliyor. Ancak buna rağmen kiralık ev bulabilirse çok şanslılar. Adana'da 2 büyük üniversite var. Binlerce öğrenci geldi. Devlet yurtları da özel yurtlar da yetersiz. Sanıyorum yalnızca yüzde 10'u yurtlarda kalıyordur. Devletimiz öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak için üniversitelere yakın olan alanlarda TOKİ ile ortak konut projesi üretilebilir. Bu proje bekar memurlarımız için apart tarzında da uygulanabilir" dedi.

"İMALAT YAPAMAZ HALE GELDİK"

Adana Yapı Müteahhitleri Derneği (AYAMDER) Başkanı Nadir Vurankaya ise artan maliyetlerin altından kalkamadıklarını söyledi.

Çimento ve demir fiyatlarının düzene girmesi için yetkililere çağrıda bulunan Vurankaya, imar probleminin de çözülmesi halinde satılık ve kiralık konut fiyatlarının uygun hale gelebileceğini dile getirdi.

Vurankaya, “Bu maliyetlerle inşaatları sürdürmek çok zor. İmalat yapamaz hale geldik. 2 1 dairelerde maliyetler 600 bin liradan 900 bin liraya çıkmaya başladı. Müteahhitlerimizin bir kısmı da kiraya verme yöntemini tercih etti. Böyle bir talep de oluşunca, kira fiyatları da doğru orantıda artmaya başladı. Bir an önce gerekli kararlar alınmalı. Biz iş yapmak istiyoruz. Biz ne kadar çok iş yaparsak, ne kadar çok konut üretirsek hem biz başarılı oluruz hem de halkımız daha ucuz, uygun, sağlıklı ve depreme dayanıklı evlerde otururlar. İmar sorununu da büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle toplantılar yaparak düzeltmeye çalışıyoruz, sorunları dile getiriyoruz. Sadece belirli bir bölgeye sevk edilmeden Adana’nın genelinde, ihtiyaca göre her bölgede inşaat yapmak istiyoruz. Bunlar yapılırsa kira ve satılıklarda vatandaşlarımız daha cazip, rahat ve ferah bir yaşama kavuşurlar” diye konuştu.

İstanbul'da kirada en ucuz ilçeler: Fiyatlar bin 200 TL'den başlıyor
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Son dönemde İstanbul başta olmak üzere birçok büyükşehirde kiralık ev bulmak zorlaştı. Hatta Şişli, Kadıköy, Bakırköy, Üsküdar gibi bazı bölgelerde ev arayan vatandaşlar, emlakçılara ismini yazdırıp haftalarca sıra gelmesini bekliyor.
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İstanbul’da son bir yıl içerisinde 50 mahallede kira fiyatları yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi.
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Ortalama metrekare fiyatındaki en yüksek artış ise yüzde 290’la Sarıyer’in Rumeli Hisarı mahallesinde gözlemlendi.
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Rumeli Hisarı’nı yüzde 238’le Beşiktaş’ın Vişnezade, yüzde 218’le Sarıyer’in Reşitpaşa, yüzde 171’le Beşiktaş’ın Gayrettepe semti ve yüzde 150’yle Kadıköy’ün Fikirtepe mahallesi takip etti.
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yenisafak.com İstanbul'un ilçe ilçe ortalama 100 m2 daire için kira fiyatlarını listeledi. İşte kira bazında en ucuz ve en pahalı ilçeler..
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Beşiktaş Ortalama 100 m2: 4.100 TL
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Sarıyer Ortalama 100 m2: 6000 TL
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Beyoğlu Ortalama 100 m2: 3.600 TL
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Bakırköy Ortalama 100 m2: 3.900 TL
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Kadıköy Ortalama 100 m2: 3.550 TL
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Adalar Ortalama 100 m2: 3.300 TL
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Şişli Ortalama 100 m2: 3.200 TL
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Fatih Ortalama 100 m2: 2.650 TL
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Zeytinburnu Ortalama 100 m2: 2.650 TL
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Üsküdar Ortalama 100 m2: 2.350 TL
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Eyüpsultan Ortalama 100 m2: 2.850 TL
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Ataşehir Ortalama 100 m2: 2.560 TL
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Kağıthane Ortalama 100 m2: 2.400 TL
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Maltepe Ortalama 100 m2: 2.260 TL
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Beykoz Ortalama 100 m2: 2.000 TL
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Küçükçekmece Ortalama 100 m2: 3.000 TL
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Bahçelievler Ortalama 100 m2: 2.105 TL
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Güngören Ortalama 100 m2: 2.100 TL
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Bayrampaşa Ortalama 100 m2: 2.200 TL
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Şile Ortalama 100 m2: 2.150 TL
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Ümraniye Ortalama 100 m2: 2.000 TL
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Başakşehir Ortalama 100 m2: 2.850 TL
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Kartal Ortalama 100 m2: 1.750 TL
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Bağcılar Ortalama 100 m2: 1.950 TL
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Avcılar Ortalama 100 m2: 2.200 TL
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Esenler Ortalama 100 m2: 1.850 TL
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Büyükçekmece Ortalama 100 m2: 1.900 TL
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Beylikdüzü Ortalama 100 m2: 2.250 TL
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Gaziosmanpaşa Ortalama 100 m2: 1.980 TL
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Tuzla Ortalama 100 m2: 1.700 TL
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Pendik Ortalama 100 m2: 1.500 TL
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Çekmeköy Ortalama 100 m2: 1.750 TL
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Esenyurt Ortalama 100 m2: 1.850 TL
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Sancaktepe Ortalama 100 m2: 1.350 TL
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Silivri Ortalama 100 m2: 1.300 TL
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Sultangazi Ortalama 100 m2: 1.600 TL
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Sultanbeyli Ortalama 100 m2: 1.200 TL
İstanbul'da kirada en ucuz ilçeler: Fiyatlar bin 200 TL'den başlıyor
Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle taşınmaların başlaması ve kentsel dönüşümdeki hareketlilik kiralık fiyatlarını da artırıyor. İstanbul'da 1500 TL olan bir daire yeni kiracılara 2500 TL'lere kadar fiyatlara kiralanabiliyor. Bazı ilçelerde ise kiralık konut sıkıntısı çekiliyor. yenisafak.com İstanbul'un ilçe ilçe ortalama 100 m2 daire için kira fiyatlarını listeledi. İşte kira bazında en ucuz ve en pahalı ilçeler..
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