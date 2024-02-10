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Adana'da köprüye Öcalan paçavrası asanlar paketlendi

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir köprüye PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını asan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir” dedi.

Seren Som
Seren Som
11:15 - 10/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 12:02 - 10/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
PKK elebaşının posterini asan 2 kişi operasyonla yakalandı.
PKK elebaşının posterini asan 2 kişi operasyonla yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesinde bir köprüye 2 kişi PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asıp bu anları sosyal medyadan paylaştı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hemen inceleme başlatıp 2 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.



Adana Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından açıklama yayınlayarak, “Seyhan’da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asan, terör örgütü üyeliğinden kaydı mevcut iki şahıs; polislerimizce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir” ifadelerini kullandı.





#Adana
#PKK
#Öcalan
#Gözaltı
#Operasyon
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