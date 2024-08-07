Adana'da peş peşe 3 deprem olmuştu: Uzmanından rahatlatan açıklama

“Bunlar artçı depremler. Kahramanmaraş depreminin artçılarıdır. Biriken enerji boşalımı olarak değerlendirebiliriz. Doğu Anadolu fayı Kahramanmaraş'a kadar gelir ve buradan üç kola ayrılır. Bir kol Kozan'a iner. Bir kol İskenderun Körfezi'ne uzanır, bir kol da Hatay'a uzanır. Bu hatta yaşanan deprem Kozan'daki enerji boşalımından kaynaklanmıştır”