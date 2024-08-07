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Adana'da peş peşe 3 deprem olmuştu: Uzmanından rahatlatan açıklama

Adana'nın Kozan ilçesinde 1'er dakika arayla 4.6, 4.5 ve 4.0 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, Kozan'da meydana gelen depremin biriken enerjinin boşalması sonucu yaşandığını ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin artçısı olduğunu söyledi.

13:01 - 7/08/2024 الأربعاء
IHA
Arşiv
Arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 05.32'de 4.6, 05.33'te 4.5 ve 05.34'te 4.0 büyüklüğünde; 7.0 kilometre derinlikte art arda 3 deprem meydana geldi. Kozan ve Seyhan ilçelerinde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, AFAD ekipleri saha tarama çalışmaları başlattı.

  • Vatandaşlar, deprem anında evlerini terk edip, sokaklara çıktı. Bazı vatandaşlar da parklara sığındı. Depreme yakalanan Yasin Yılmaz, "Sabah namazı vakti depreme yakalandık. Önceki deprem tecrübemizden dolayı hemen ivedi bir şekilde aşağı indik. Komşularımıza da panik olmamaları gerektiğini söyledik" dedi.

'Enerji boşalımından kaynaklı'

Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Baki,
“Bunlar artçı depremler. Kahramanmaraş depreminin artçılarıdır. Biriken enerji boşalımı olarak değerlendirebiliriz. Doğu Anadolu fayı Kahramanmaraş'a kadar gelir ve buradan üç kola ayrılır. Bir kol Kozan'a iner. Bir kol İskenderun Körfezi'ne uzanır, bir kol da Hatay'a uzanır. Bu hatta yaşanan deprem Kozan'daki enerji boşalımından kaynaklanmıştır”
dedi.


#Adana
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#AFAD
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