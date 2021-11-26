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ADANA

Adana'da PKK/KCK operasyonu: 17 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı

Adana'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Kapıları koçbaşıyla kırarak evlere giren ekipler, buralarda aramalar yaptı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
Adanada PKK/KCK operasyonu: 17 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı
Foto/arşiv

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda örgüt adına faaliyette bulunduğu ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı ileri sürülen kişilerin adresleri tespit edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen 17 kişinin evlerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Kapıları koçbaşıyla kırarak evlere giren ekipler, buralarda aramalar yaptı.

  • Gözaltına alınan bazı şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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