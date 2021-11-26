Adana'da PKK/KCK operasyonu: 17 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı Adana'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Kapıları koçbaşıyla kırarak evlere giren ekipler, buralarda aramalar yaptı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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