Suriye sınırında hain saldırı: Bir asker şehit oldu Kilis’in Suriye-Türkiye sınırında, açılan ateş sonucu bir asker ağır yaralandı. Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

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